02.02.2019

Markus Söder fordert nationalen Pakt zur Sicherung des deutschen Automobilstandorts Politik

Der CSU-Chef will eine gemeinsame Strategie und Forschungspolitik von Bund und Ländern zum Erhalt der Arbeitsplätze: „Wir brauchen einen Neustart für die Zukunftsidee des Automobils“.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder will zusammen mit anderen Bundesländern und dem Bund einen nationalen Pakt zur langfristigen Sicherung der Automobilindustrie schmieden. „Wir brauchen einen Neustart für die Zukunftsidee des Automobils, die Diskussion der vergangenen Jahre kann sich Deutschland auf Dauer nicht mehr leisten“, sagte der CSU-Vorsitzende unserer Redaktion. Ziel sei es eine deutsche Technologieführerschaft bei Antrieben, Autonomem Fahren sowie der Aufbau einer heimischen Batterieproduktion.

Ministerpräsident Söder mahnt Versachlichung der Grenzwertdebatte an

Dazu müssten die Forschungsaktivitäten bundesweit synchronisiert und eine gemeinsame nachhaltige Strategie entwickelt werden. „Das gilt für alle Autoländer in Deutschland, uns schwebt ein nationaler Automobilpakt vor“, sagte der Ministerpräsident. „Wir dürfen uns dabei nicht nur auf den Elektromotor beschränken“, fügte Söder hinzu. „Wir müssen in viele Richtungen forschen, etwa die Entwicklung von synthetischen Kraftstoffen, die genauso relevant wie herkömmliche Kraftstoffe sein können.“

Bei dem Autopakt müssten auch Gewerkschaften, Betriebsräte und Wissenschaftler mit am Tisch sitzen. „Wir müssen bei diesem Thema Verständnis wecken, dass es letztlich um Arbeitsplätze geht“, sagte Söder. „Das Auto ist nicht unser Feind“, betonte er. Die Diskussionen in Deutschland müssten dringend versachlicht werden. „Derzeit geht es um Vorwürfe und Verschwörungstheorien“, kritisierte der CSU-Chef. „So wollen Ideologen partout Verbote erlassen, während manche Lobbyisten jede Diskussion verhindern wollen. Den Konflikt müssen wir endlich auflösen.“ Söder mahnte dabei auch eine Versachlichung der Grenzwerte-Debatte an: „Entweder stimmen Grenzwerte oder sie stimmen nicht“, sagte er. „Sind sie gesundheitsschädigend, dann muss man sie einhalten“, betonte Söder. Er verwies, dabei auf die Überprüfung der Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, die jüngste Zweifel von Lungenmedizinern an den offiziellen Richtwerten klären solle.

CSU-Chef Markus Söder regt nationale Nahverkehrsoffensive an

Zudem müsse die grundsätzlich Frage der Standorte von Messstationen und die Frage wie verhältnismäßig Fahrverbote überhaupt sind, diskutiert werden. „Die Strategie muss sein, auch den Umstieg vom Auto zu fördern“, betonte der Ministerpräsident. „Aus meiner Sicht brauchen wir eine nationale Nahverkehrsoffensive“, sagte Söder. Bund, Länder und Gemeinden müssen dafür mehr Geld in die Hand nehmen.“

