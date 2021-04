Markus Söder lässt der CDU das letzte Wort

Der Machtkampf innerhalb der Union steuert offenbar auf sein Finale zu. Setzt sich Armin Laschet am Montagabend gegen seinen Konkurrenten Markus Söder durch?

Nach einer Woche erbitterter Machtkämpfe um die Kanzlerkandidatur der Union hat Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder überraschend versöhnliche Töne angeschlagen. Der CSU-Politiker erklärte, der Schwesterpartei CDU das letzte Wort zu überlassen. „Wir als CSU und auch ich respektieren jede Entscheidung“, sagte er nach einer virtuellen Sitzung des CSU-Präsidiums am Montag. Zwar betonte der Politiker noch einmal, dass auch er mit voller Rückendeckung des CSU-Präsidiums als Kanzlerkandidat zur Verfügung stehe. „Ich persönlich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen und mich zu 100 Prozent in den Dienst des Landes und der Menschen zu stellen.“

Nun aber, so CSU-Chef Söder, sei die Zeit reif für eine Entscheidung – und diese Entscheidung müsse letztlich in der CDU fallen. Auch wo und wie entschieden werde, liege bei der größeren Partei, sagte Söder. Eine Woche zuvor hatte er ein Votum der CDU-Führungsgremien noch abgelehnt und von „kleinen Hinterzimmern“ gesprochen, weil sie nicht die Breite der Partei widerspiegeln würden. Anders als vor einer Woche, sagte Markus Söder nun, sei das Stimmungs- und Meinungsbild zur K-Frage mittlerweile bekannt.

Armin Laschet und Markus Söder wollen beide weiterhin Kanzler werden

Zuvor hatte auch CDU-Chef Armin Laschet noch einmal bekräftigt, Kanzlerkandidat werden zu wollen. Eine Stunde, bevor Markus Söder in München vor die Presse trat, hatte Laschet ebenfalls Journalisten zu einem eiligen Termin geladen. Vor dem Konrad-Adenauer-Haus, der Parteizentrale der CDU in Berlin, kündigte er an, dem Bundesvorstand noch am Abend einen Vorschlag zu machen, „wie wir jetzt sehr schnell die nicht geklärte Frage zwischen CDU und CSU auflösen“. Zu der digitalen Sondersitzung des Vorstandes hatte Laschet nach eigenen Worten auch Markus Söder eingeladen – der CSU-Chef hatte die Einladung jedoch abgelehnt. Die CDU solle die Frage zunächst unter sich diskutieren, sagte Söder.

Wie eine Lösung im Bundesvorstand aussehen könnte, war zunächst nicht klar – zumal ein nächtliches Gespräch der beiden Bewerber in Berlin noch keinen Durchbruch gebracht hatte. Beide Politiker waren am Sonntagabend in die Hauptstadt gereist, um in kleinem Kreis über die K-Frage zu beraten. Nach Informationen des Spiegels war neben Vertrauten aus CDU und CSU auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble dabei, um zwischen den beiden Rivalen zu vermitteln – letztlich allerdings ohne Erfolg. Schäuble soll den anwesenden CSU-Politikern mangelnden Respekt vorgeworfen haben.

Markus Söder schlägt im Streit mit Armin Laschet freundlichere Töne an

Lässt sich so Markus Söders diplomatischer Auftritt am Montag in München erklären? Der CSU-Chef war bei der Pressekonferenz in der Parteizentrale erkennbar darum bemüht, den Streit zwischen den Schwesterparteien nicht weiter eskalieren zu lassen. Die nächtliche Unterredung mit Konkurrent Armin Laschet bezeichnete Söder als „freundschaftliches Gespräch ohne abschließendes Ergebnis“. Auch im Umgang mit den Führungsgremien der CDU schlug der CSU-Chef freundlichere Töne an und beteuerte seinen „ausdrücklichen Respekt vor allen Gremien“ der CDU.

