Maskenaffäre: Lobbyist Limberger wieder auf freiem Fuß

Neue Wendung in der Maskenaffäre: Nach zwei Wochen Untersuchungshaft ist der schillernde Unternehmer Thomas Limberger, 53, wieder auf freiem Fuß. Die Generalstaatsanwaltschaft München teilte am Mittwochabend mit, dass der Haftbefehl am 1. April außer Vollzug gesetzt worden ist. Voraussetzung für eine Haftentlassung war aber die Erfüllung einer Reihe von Auflagen „zur Abwendung der Fluchtgefahr“, zu denen die Ermittler keine Angaben machten. Üblicherweise in solchen Verfahren ordnen die Gerichte an, dass sich der Beschuldigte ein oder zwei Mal pro Woche bei der Polizei melden muss, dass er seine Ausweispapiere vorläufig abgibt und/oder eine Kaution hinterlegt. Nachdem Limberger diese Auflagen erfüllt hat, wurde er am Mittwoch freigelassen.

Das bedeutet nun aber nicht, dass der dringende Tatverdacht der Bestechung von Mandatsträgern gegen Limberger nicht mehr besteht. Denn der Haftbefehl wurde nicht aufgehoben, sondern nur außer Vollzug gesetzt, weil durch die Auflagen der Haftgrund der Fluchtgefahr wegfällt. Limberger gilt als Schlüsselfigur in der Maskenaffäre. Dem Unternehmer und Ex-Manager wird vorgeworfen, die beiden CSU-Politiker Georg Nüßlein und Alfred Sauter mit je 1,2 Millionen Euro bestochen zu haben, damit sie sich für ein hessisches Textilunternehmen stark machen. Beide Abgeordneten bestreiten dies, haben aber auf Druck der CSU alle Parteiämter niedergelegt. Nüßlein ist sogar aus der CSU ausgetreten. Das Textilunternehmen verkaufte bis zu 55 Millionen Masken an Ministerien im Bund und in den Ländern sowie an die Bundespolizei.

Maskenaffäre: Limberger saß in der JVA Stadelheim

Das Oberlandesgericht München hatte den Haftbefehl gegen Limberger vor zwei Wochen mit Fluchtgefahr begründet. Es gab die Befürchtung, dass sich der Geschäftsmann irgendwohin ins Ausland absetzen könnte. Der Ex-Manager verfügt über Firmensitze unter anderem in der Karibik und auf den britischen Kanalinseln. Limberger saß in der Münchner Justizvollzugsanstalt Stadelheim. Er wurde mindestens zwei Mal von den Ermittlern vernommen und hat nach Informationen unserer Redaktion Angaben gemacht. Ein Geständnis legte er demnach aber nicht ab.

Wie berichtet, hat der langjährige Landtagsabgeordnete Alfred Sauter, 70, von einer Limberger-Firma 1,2 Millionen Euro bezogen. Das Geld lief über eine treuhänderisch verwaltete Firma, die Sauters Familie zuzurechnen ist. Sauter hat dies bestätigt, behauptet aber, er habe von Anfang an vorgehabt, das Geld an eine Günzburger Stiftung zu spenden. So ist es auch geschehen, das Geld ging allerdings erst am 8. März bei der Stiftung ein. Inzwischen hat die Stiftung die Summe an die Justiz überwiesen. Der Günzburger Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein hat 660.000 Euro über seine Firma Tectum von einer Limberger-Firma bezogen. Vereinbart war aber ebenfalls eine Zahlung von 1,2 Millionen Euro. Eine Bank in Liechtenstein hatte den Geldfluss gestoppt, weil er ihr verdächtig vorkam. Die Bank informierte dann die Finanzaufsicht FIU (Financial Intelligence Unit), die sich wiederum an die Generalstaatsanwaltschaft München wandte. So kam die Maskenaffäre ins Rollen. Seither arbeiten die Ermittler der beiden Länder zusammen. Wie Liechtensteins Leitender Staatsanwalt Robert Wallner unserer Redaktion bestätigte, laufen auch im Fürstentum Ermittlungsverfahren, und zwar gegen vier Verdächtige.

Lobbyist Limberger gilt als Drahtzieher in der Maskenaffäre

Der Lobbyist Limberger gilt als einer der Drahtzieher in der Maskenaffäre. Über die Vereinigung „Internationaler Wirtschaftssenat“ hat er gute Kontakte geknüpft. Er war dort Vorstandsvorsitzender, hat das Amt aber niedergelegt. Über Limbergers weit verzweigtes Firmengeflecht sollen die Millionenprovisionen unter anderem an Sauter Nüßlein geflossen sein. Insgesamt ermittelt die Münchner Generalstaatsanwaltschaft gegen fünf Männer, gegen vier davon wegen des Verdachts der Bestechung und Bestechlichkeit von Mandatsträgern, gegen einen wegen der Beihilfe zur Steuerhinterziehung.

Ihm wird vorgeworfen, sich an Masken-Deals bereichert zu haben: Alfred Sauter (CSU). Bild: picture alliance, dpa

Die Maseknaffäre hat die Unionsparteien in eine tiefe Krise gestürzt. Auch Nikolas Löbel, bis dahin Bundestagsabgeordneter der CDU, erhielt eine Provision für ein Maskengeschäft. Er ist inzwischen aus der CDU ausgetreten und hat sein Bundestagsmandat zurückgegeben. CDU und CSU wollen wegen der Affäre nun die Transparenzregeln für Abgeordnete verschärfen.

In Thüringen wird wegen ähnlicher Vorwürfe gegen den früheren CDU-Bundestagsabgeordnete Mark Hauptmann ermittelt. Er soll ebenfalls in sechsstelliger Höhe Geld für Geschäfte mit Atemschutzmasken kassiert haben. Hauptmann ist inzwischen aus der CDU ausgetreten und hat sein Mandat niedergelegt.

