May nach Treffen mit Labour-Chef: Übereinstimmung vorhanden

Blick auf das britische Parlament während der Fragestunde «Questions to the Prime Minister» (Fragen an die Premierministerin).

Noch am Mittwoch starten die Gespräche zwischen Premierministerin May und ihrem Widersacher Corbyn zum Brexit. Aus der EU kommen immer mehr skeptische Stimmen zu Mays Bitte um erneute Fristverlängerung.

Die britische Premierministerin Theresa May sieht eine Reihe von Übereinstimmungen mit Oppositionsführer Jeremy Corbyn in Sachen EU-Austritt.

"Wir beide wollen einen Austritt mit Abkommen sicherstellen, wir wollen beide Arbeitsplätze schützen, wir wollen beide die Personenfreizügigkeit beenden, wir beide erkennen die Bedeutung des Austrittsabkommens an", sagte May am Mittwoch im Parlament in London. Die Beratungen über einen Ausweg aus der Brexit-Sackgasse mit Corbyn sollen noch am Nachmittag beginnen.

Die Regierungschefin hatte am Dienstagabend angekündigt, eine weitere kurze Verschiebung des EU-Austritts zu beantragen und gemeinsam mit Corbyn nach einem parteiübergreifenden Kompromiss zu suchen. Corbyns Labour-Partei fordert eine engere Anbindung an die EU nach dem Brexit als bisher von London geplant. Unter anderem soll das Land in einer Zollunion mit der EU bleiben und eine enge Anbindung an den Binnenmarkt suchen.

Die Fristverlängerung soll aber nach den Worten von May nicht über den 22. Mai hinausgehen. So könne sichergestellt werden, dass Großbritannien nicht an der Europawahl teilnehmen muss, die tags darauf beginnt.

Nach derzeitiger Planung soll Großbritannien die Europäische Union am 12. April verlassen. Sollte bis dahin weder der Austrittsvertrag noch eine Alternative beschlossen sein, droht ein ungeordneter Austritt aus der EU mit drastischen Folgen für viele Lebensbereiche. Die EU-Kommission forderte am Mittwoch die Wirtschaft auf, sich im Falle eines "No Deals" unter anderem auf Zollkontrollen einzustellen.

May hatte einem chaotischen Brexit mit dem Kompromissangebot an Labour aber eine Absage erteilt - und ging damit auf Konfrontationskurs zu einem erheblichen Teil ihrer eigenen Partei.

In einem Brief an die Abgeordneten ihrer Konservativen Partei rief die Premierministerin zur nationalen Einheit auf. Sie müssten einen "reibungslosen, geordneten Brexit" sicherstellen, für den die Briten beim Referendum vor knapp drei Jahren gestimmt hätten.

Aus Protest gegen Mays neue Strategie trat der Staatssekretär für Wales, Nigel Adams, zurück. May riskiere, den EU-Austritt nicht mehr umzusetzen, für den die Briten gestimmt hätten, so Adams.

Bei einem EU-Sondergipfel am 10. April will May nun einen mit der Opposition abgestimmten Plan vorlegen. Offen war aber, ob sich Brüssel auf den Vorschlag für eine Fristverlängerung einlassen wird. Ein solcher Aufschub muss von allen 27 EU-Staats- und Regierungschefs einstimmig gebilligt werden.

Skeptisch äußerte sich bereits Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz von der konservativen ÖVP. "Aus derzeitiger Sicht gibt es überhaupt keinen Grund für eine Frist-Erstreckung, denn das Chaos in Großbritannien hat sich nicht verändert", sagte Kurz am Mittwoch in Wien. "Es gibt keinen klaren Weg, der mehrheitsfähig ist im britischen Unterhaus."

Nach Ansicht des Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen, sollte die EU auf eine lange Ausweitung der Frist mit Teilnahme der Briten an der Europawahl pochen. In der derzeitigen Situation einer institutionellen Blockade sei es sinnlos, nach einem weiteren kurzen Brexit-Aufschub zu fragen, twitterte der CDU-Politiker am Mittwoch.

Zurückhaltend hatte sich zuvor auch Bundesaußenminister Heiko Maas geäußert. "Letztlich müssen wir abwarten, was die Meinungsbildung in London mit sich bringt", sagte Maas am Dienstag in New York.

Sollten die Gespräche mit Corbyn kein Ergebnis bringen, will die Regierungschefin das Parlament verbindlich über Alternativen abstimmen lassen.

Das Parlament in London hat sich bislang sowohl gegen das mit Brüssel ausgehandelte Abkommen ausgesprochen als auch gegen einen No-Deal-Brexit. Alle anderen Alternativen wurden aber auch abgelehnt.

Ursprünglich wollte sich Großbritannien schon am 29. März von der Staatengemeinschaft trennen. Doch wegen des Brexit-Streits im Parlament war der Termin nicht mehr zu halten.

Für Mittwochnachmittag hatte eine überparteiliche Gruppe von Abgeordneten ein Gesetzgebungsverfahren vorgesehen, um May zur Verschiebung des EU-Austritts zu zwingen. Die Debatte dürfte sich bis in den späten Abend hinziehen. (dpa)

Tweet Institute for Government zu den Abstimmungsergebnissen der "indicative votes" vom 27. März

