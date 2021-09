Wahl 2021 in Mecklenburg-Vorpommern: Umfragen und Ergebnisse zur Landtagswahl

Wie sehen die Ergebnisse der Landtagswahl 2021 in Mecklenburg-Vorpommern aus? Hier finden Sie nach der Auszählung die Wahlergebnisse und vorher schon letzte Umfragen.

Wird die SPD in Mecklenburg-Vorpommern nach über 20 Jahren als stärkste Kraft abgelöst? Das wird sich im September bei der Landtagswahl 2021 zeigen. In den Umfragen sah es zuletzt aber überhaupt nicht danach aus.

Seit 1998 stellt die SPD den Ministerpräsidenten in dem Bundesland. Zehn Jahre regierte Harald Ringstorff, bevor Erwin Sellering übernahm. 2017 trat er aus gesundheitlichen Gründen zurück, wodurch Manuela Schwesig seine Nachfolgerin wurde.

Hier finden Sie nach der Auszählung die Ergebnisse der Wahl 2021 in Mecklenburg-Vorpommern. Abseits der Wahlergebnisse erhalten Sie auch weitere Infos und die Zahlen der letzten Umfrage.

Termin: Wann ist die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 2021?

Die Landtagswahl findet alle fünf Jahre statt. Der Termin der Wahl 2021 in Mecklenburg-Vorpommern ist der 26. September. Die Wahllokale haben an diesem Datum von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Am selben Termin finden auch die Bundestagswahl und die Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin statt.

Ergebnisse der Wahl 2021 in Mecklenburg-Vorpommern: Wahlergebnisse im Live-Ticker

Am Wahlabend finden Sie die Ergebnisse der Landtagswahl 2021 in Mecklenburg-Vorpommern bei uns. Dieser Liveticker liefert außerdem auch die Wahlergebnisse zur Bundestagswahl und zur Wahl in Berlin.

Wahl in Mecklenburg-Vorpommern 2021: Wann kommen Ergebnis, erste Hochrechnung und Prognosen?

Wenn am 26. September um 18 Uhr die Wahllokale in Mecklenburg-Vorpommern schließen, beginnt die Auszählung. Auch die Stimmen der Briefwahl werden erst dann ausgezählt. Jeder Wahlberechtigte hat bei der Wahl zwei Stimmen: Eine Erststimme für den Direktkandidaten aus dem jeweiligen Wahlkreis und eine Zweitstimme für die gesamte Partei.

Prognosen: Um 18 Uhr werden die ersten Prognosen zur MV-Wahl veröffentlicht. Das ist deswegen so schnell möglich, weil sie nicht auf der Auszählung basieren. Sie beruhen auf Umfragen in den Wahllokalen, die Exit Polls genannt werden.

Hochrechnungen: Die erste Hochrechnung ist gegen 18.30 Uhr zu erwarten. Sie basiert dann tatsächlich auf der Auszählung und ist damit ein Zwischenergebnis. Im Laufe des Wahlabend wird der Zwischenstand immer genauer.

Wahlergebnis: Das vorläufige Ergebnis der Wahl wird erst am späten Abend oder in der Nacht veröffentlicht. 2017 stand es erst nach Mitternacht fest.

Amtliches Endergebnis: Nach der Wahl wir das Ergebnis noch einmal überprüft. Bis das amtliche Endergebnis feststeht, können Wochen vergehen.

Umfragen zur Wahl 2021 in Mecklenburg-Vorpommern: Umfrage-Ergebnisse

Umfragen können immer nur das aktuelle Stimmungsbild zum Zeitpunkt der Befragung abbilden. Da sich viele unentschlossene Wähler erst kurzfristig entscheiden und das Endspurt im Wahlkampf entscheidend sein kann, ist das aber nur als Tendenz zu verstehen. Das eigentliche Wahlergebnisse kann deutlich anders ausfallen. Hier sehen sie noch einmal letzte Umfrage-Ergebnisse.

Umfrage zur Wahl in Mecklenburg-Vorpommern von Infratest dimap (September 2021)

Infratest dimap hat im Auftrag von NDR, Schweriner Volkszeitung und Ostsee-Zeitung die Wahlberechtigten gefragt, wen sie wählen würden. Das sind die Umfrage-Ergebnisse:

SPD : 40 Prozent

: 40 Prozent AfD : 15 Prozent

: 15 Prozent CDU : 15 Prozent

: 15 Prozent Linke: 10 Prozent

Grüne: 6 Prozent

FDP : 5 Prozent

: 5 Prozent Sonstige: 9

Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern: Wahlergebnis der vergangenen Landtagswahl

Bei der vergangenen Wahl in Mecklenburg-Vorpommern vor fünf Jahren wurde die SPD mit über 30 Prozent stärkste Kraft. Mit deutlichem Abstand folgten AfD, CDU und Linkspartei.

SPD : 30,6 Prozent

: 30,6 Prozent AfD : 20,8 Prozent

: 20,8 Prozent CDU : 19,0 Prozent

: 19,0 Prozent Linke: 13,2 Prozent

Grüne: 4,8 Prozent

FDP : 3,0 Prozent

: 3,0 Prozent NPD : 3,0 Prozent

: 3,0 Prozent Sonstige: 4,4 Prozent

Die Grünen verpassten also die Fünf-Prozent-Hürde und saßen damit in den vergangenen fünf Jahren nicht im Landtag. Mit der Wahl 2021 möchten sie wieder den Einzug schaffen. Auch die FDP kann sich Hoffnungen machen, auf fünf Prozent oder mehr zu kommen. (sge)