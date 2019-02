05.02.2019

Mehr Fälle von Krebs erwartet Politik

Die Zahl der Krebserkrankungen könnte in Deutschland in den nächsten Jahren erheblich zunehmen. Davon geht zumindest Michael Baumann, Chef des Deutschen Krebsforschungszentrums, aus. Bis zum Jahr 2030 werde die Zahl der Neuerkrankungen pro Jahr auf 600000 steigen, unter anderem wegen der alternden Bevölkerung, sagte er in Heidelberg. Angesichts von bereits 500000 Neuerkrankungen pro Jahr in Deutschland könne man von einem Tsunami sprechen. „Wir werden Krebs nicht in zehn Jahren beseitigen können“, betonte Baumann und reagierte damit auch auf Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Der hatte vergangene Woche mit dem Satz für Aufmerksamkeit gesorgt: „Es gibt gute Chancen, dass wir in zehn bis 20 Jahren den Krebs besiegt haben.“ Experten äußerten Zweifel. Im BR betonte Spahn nun, er wolle „überhaupt keine Illusionen wecken“. Er finde aber, man sollte sich ambitionierte Ziele stecken. „Es geht darum, dem Krebs so weit es geht den Schrecken zu nehmen, weil es eben bessere Behandlungs- und Therapiemöglichkeiten gibt.“ (dpa)

