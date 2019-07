Mehrheit erachtet Merkels Zitteranfälle als Privatsache

Die sich wiederholenden Zitteranfälle von Angela Merkel und die lapidaren Erklärungen seitens der Kanzlerin dazu, geben zu großen Spekulationen und berechtigter Sorge Anlass. Spötter meinen ihr Zittern wäre ein Zeichen, dass sie sich jetzt der Folgeschäden ihrer Politik bewusst werden würde und andere vermuten eine sich anbahnende neurologischen Krankheit. So oder so wäre eine Person mit solch einem Krankheitsbild in den Entscheidungen gehandicapt und würde in solch einer Position ein Sicherheitsrisiko darstellen.

