Menschen, die freiwillig Verantwortung übernehmen, müssen entlastet werden

Die FDP will den Status der "Verantwortungsgemeinschaft" für Bürger einführen, die sich umeinander kümmern. Tatsächlich müssen sie entlastet werden.

Es mag beklagenswert sein, doch klassische familiäre Bindungen haben in ihrer Bedeutung abgenommen. Deshalb lohnt es sich, über den Vorschlag der FDP nachzudenken, die eine Verantwortungsgemeinschaft für Menschen einführen will, die sich umeinander kümmern, ohne verwandt oder verheiratet zu sein.

Neue Rechtsform: Nachbarn und Freunde sollen in der gegenseitigen Versorgung gestärkt werden

In der gesellschaftlichen Realität existieren unzählige Fälle, in denen eine solche Rechtsform den Beteiligten echte Vorteile bringen würde. Es gibt Senioren, die als einzigen lebenden Angehörigen einen Neffen haben, der weit weg wohnt und selten zu Besuch kommt. Zum Glück gibt es in vielen Fällen Nachbarn, Freunde und Bekannte, die sich weit stärker um diese Menschen kümmern als deren Verwandtschaft.

Doch die Kümmerer haben meist weder einen Anspruch auf Auskunft beim Arzt noch Bankvollmachten oder Vertretungsrechte gegenüber Behörden. Das sorgt im Alltag für viele Probleme. Gut, dass soziale Netzwerke nicht nur im Internet existieren und so vielfältig sind wie nie. Für manche Kinder alleinerziehender Eltern ist die nette Dame von nebenan eine echte Ersatz-Oma.

Der Gesetzgeber sollte diejenigen, die freiwillig Verantwortung übernehmen, nicht benachteiligen. Sondern sie vielmehr aktiv entlasten und fördern.

