"Merkel hat Recht: Putin ist kein Partner mehr"



Und was folgt daraus?



Klüger wäre es m. E. den Ball etwas flacher zu halten und auf die Stimme eines Kenners der Materie zu hören:

Der kluge Linken-Politiker Jan van Aken, einst Biowaffen-Inspekteur für die Vereinten Nationen, warnt vor zu schnellen Schlüssen:



"Das ist ganz sicher eine Geheimdienstoperation, das macht man nicht mal so eben mit Nowitschok. Und wenn Geheimdienste im Spiel sind, glaube ich nicht viel. Da kann alles mögliche passiert sein."



Ähnlich zurückhaltend äußert sich am Donnerstag im ARD-"Morgenmagazin auch Wolfgang Ischinger, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, und warnt vor einem Boykott Russlands.



"Wir brauchen Russland in der Klimapolitik, in der Ukrainepolitik, in vielen anderen Bereichen. Wir können jetzt nicht sozusagen hier eine Mauer aufziehen zwischen dem Westen und Russland"



Außer dass Nawalny anscheinend hauptberuflicher Kreml-Kritiker ist, wissen wir über ihn und sein Umfeld, seine Geschäfte, sehr wenig. Dass er sich nicht nur Freunde erworben hat, ist wohl sicher.

Antworten Melden Permalink