31.05.2019

Merkel stichelt gegen Trump

An der Uni Harvard fordert die Kanzlerin Ehrlichkeit und Offenheit

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die internationale Gemeinschaft zu einem leidenschaftlichen Einsatz für Demokratie und Werte aufgerufen. Freiheit, Demokratie, Frieden und Wohlstand seien nicht selbstverständlich, rief Merkel am Donnerstagabend unter dem Beifall von rund 20000 Absolventen, Angehörigen und Professoren in einer ungewöhnlich emotionalen Rede an der US-Eliteuniversität Harvard. „Nichts ist selbstverständlich“, warnte Merkel. „Aber wenn wir die Mauern, die uns einengen, einreißen, wenn wir ins Offene gehen und Neuanfänge wagen, dann ist alles möglich.“

Merkel beschwor die internationale Zusammenarbeit und den freien Welthandel, nannte US-Präsident Donald Trump aber nie direkt. Die Kanzlerin plädierte außerdem für einen starken Klimaschutz und Wahrhaftigkeit in der politischen Debatte. „Dazu gehört, dass wir Lügen nicht Wahrheit nennen und nicht Wahrheit Lügen“, sagte sie.

Was ihre Zukunft nach ihrer Kanzlerschaft betrifft, verriet Merkel nur: „Es ist völlig offen. Nur eines ist klar: Es wird wieder etwas anderes und neues sein.“ Anlass ihrer Rede war, dass ihr die Universität Harvard die Ehrendoktorwürdeverlieh. (dpa)

Themen Folgen