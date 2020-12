Merkel und Länderchefs haben zu lange an mündigen Bürger geglaubt

"Der Glaube an den mündigen Bürger", schön formuliert von ihrer Seite, jetzt wird der kleine Mann wieder zum Sündenbock gemacht, da werden wieder alle Bürger in einen Topf geworfen....und in der Suppe des Einheitsbreies gar gekocht. Das durch die Politik der Länder und des Bundes bei dem Verordnungs u. Weisungschaos, der mündige Bürger erstens den Überblick und auch die Lust am Durchhalten verliert versteht keiner. Ich bin hier in Donau-Ries im ländlichen Raum wohnhaft, und da halten sich sehr viele Leute sprich Bürger an die Anordnungen....Es war auch abzusehen, das es eine Fortsetzung der Pandemie nach dem Sommer gibt, und was nach meiner Meinung auch nicht berücksichtigt wird, ist das die Zahlen der Infektionen höher sind liegt auch daran das mehr getestet werden kann, als im Frühjahr bei der ersten Welle und so mehr Nachweise von Infektionen vorliegen. Die Zahl der Toten spricht in dem Fall der zweiten Welle eine klare Sprache, und der "mündige Bürger" weiß sehr wohl was...da gerade passiert. Es sollte aber kein Schuldiger ob in der Politik auf allen Ebenen, oder den Bürgern des Landes gesucht werden. Ziel aller muss es sein diese Pandemie in den Griff zu bekommen, damit alle wieder zu einem geregelten Alltag, und einem Leben mit allen Freiheiten wo wir in der BRD kennen und genießen zurückkehren zu können.

Antworten Melden Permalink