vor 16 Min.

Merkel und Ministerpräsidenten: Hartes Ringen um Corona-Regeln

Bund und Länder beschließen im Kampf gegen die Pandemie eine Vorwarnstufe. In vielen anderen Punkten sind sich die Ministerpräsidenten nur einig, dass sie sich nicht einig sind.

Es gab zwar dem Vernehmen nach keinen offenen Streit, die erhoffte Einigkeit im Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus blieb aber auch aus: Die Ministerpräsidenten haben sich am Mittwoch bei ihrem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel im Prinzip auf schärfere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie verständigt. Ein zweiter Lockdown soll unter allen Umständen vermieden werden. Doch gerade beim Thema innerdeutsche Reisen und Beherbergungsverbot lagen die Länderchefs trotz aller Vermittlungsversuche weit auseinander. Das Treffen dauert zur Stunde noch an.

Als wichtigste Entscheidung deutete sich an: Der Corona-Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern und Woche bleibt grundsätzlich bestehen. Angesichts steigender Infektionszahlen sollen die Behörden jedoch in einer Art Vorwarnstufe dort strenger vorgehen, wo „besondere Ansteckungsgefahren“ bestehen. An Plätzen, an denen „Menschen dichter oder länger zusammenkommen“ – in Einkaufsstraßen beispielsweise – , kann deshalb künftig bereits ab 35 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner und Woche eine „ergänzende Maskenpflicht“ verordnet werden. Ab dieser Grenze drohen zudem schärfere Teilnehmerbegrenzungen bei Veranstaltungen und Feiern im Familien- oder Freundeskreis. Restaurants, Kneipen und andere Wirtschaftsbereiche müssen also weiterhin mit Einbußen rechnen. Die finanziellen Folgen will der Bund mit der Verlängerung bestehender Hilfsmaßnahmen abfedern.

Bayern scheitert mit Versuch, ganzem Land engere Daumenschrauben anzulegen

Nachdem Treffen dieser Art in den vergangenen Wochen stets per Videokonferenz abgehalten worden waren, hatte Merkel angesichts der „historischen Dimension“ auf einer Präsenzveranstaltung bestanden. Die CDU-Politikerin erhoffte sich durch den direkten Diskurs größere Chancen auf Einstimmigkeit. Doch am Ende standen die Fronten, wie sie sich auch vorher schon abgezeichnet hatten: Länder mit geringer Corona-Betroffenheit wie Sachsen-Anhalt oder Schleswig-Holstein wehrten sich gegen Verschärfungen. Die stark gebeutelten Regionen wie Bayern oder Nordrhein-Westfalen scheiterten mit dem Versuch, dem ganzen Land pauschal engere Daumenschrauben anzulegen.

Während im Beschlusstext Formulierungen gewählt wurden, die eine Auslegung sowohl zu der einen wie der anderen Seite zulassen – beispielsweise solch schwammige Sätze wie „soll allgemein dort“ –, wurde die Zerrissenheit bei innerdeutschen Reisen besonders deutlich. Der Wunsch von Ministerpräsidenten wie dem Bayern Markus Söder nach einem einheitlichen Vorgehen erfüllte sich nicht. Statt eine klare Ansage zu machen, werden die Bürger nur „eindringlich aufgefordert“, auf risikoreiche Reisen zu verzichten.

Maskenpflicht: Deutsche wünschen sich mehr Verlässlichkeit

Lediglich „die Mehrheit der Bundesländer“ setzt für die Beherbergung von Reisenden aus sogenannten Hotspots, also Gebieten mit besonders vielen Infizierten, einen negativen Corona-Test voraus. Kanzlerin Merkel und die Länderchefs mahnten eindringlich die Einhaltung der Regeln an. „In diesen Tagen entscheidet sich die Frage, ob wir in Deutschland die Kraft haben, den Anstieg der Infektionszahlen wieder zu stoppen.“

Zumindest, was die Maskenpflicht angeht, wünschen sich die Deutschen mehr Verlässlichkeit: In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für unsere Redaktion sprachen sich 78,2 Prozent der Befragten für bundesweit einheitliche Strafen gegen Maskenverweigerer aus. Einig sind sich dabei die Anhänger fast aller im Bundestag vertretenen Parteien. Unter den Wählern von Union, Grünen, SPD und Linken spricht sich jeweils eine überwältigende Mehrheit dafür aus, in jedem Bundesland dasselbe Bußgeld zu verhängen, wenn die Maskenpflicht missachtet wird. FDP-Anhänger zeigen sich gespalten. Unter AfD-Wählern sind drei von fünf Befragten gegen einheitliche Strafen.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen