Merkel will Lockdown verlängern – aber was ist mit Schulen und Kitas?

Vor dem Treffen von Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten am Mittwoch deutet sich ziemlich sicher an: Lockerungen des Lockdowns wird es so schnell nicht geben.

Eltern und ihre Kinder, Gastronomen, Besitzer von Friseursalons und viele andere mehr müssen sich in der Corona-Krise offenbar noch sehr in Geduld üben. Vor dem mit Spannung erwarteten Treffen von Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten am Mittwoch deuteten sich keine schnellen Lockerungen der harten Corona-Maßnahmen an.

Aus Verhandlungskreisen hieß es, nicht nur die unions- und SPD-geführten Länder seien sich uneins. Auch unter den Ministerpräsidenten derselben politischen Couleur gebe es vor allem bei der Frage nach Schul- und Kitaöffnungen unterschiedliche Vorstellungen über den künftigen Kurs.

Corona-Lockdown: Lockern oder nicht?

Zwar kursierten am späten Dienstagnachmittag erste Papiere. Die Vor-Verhandler der Ministerpräsidenten mahnten aber, diese seien mit Vorsicht zu genießen, weil sie nur Einzelmeinungen wiedergeben würden. Das eigentliche Arbeitspapier als Diskussionsgrundlage sei unspektakulär, weil Strittiges ausgeklammert werde. „Eine finale Einigung wird es erst beim Treffen der Kanzlerin mit den Länderchefs geben“, sagte ein Verhandlungsteilnehmer unserer Redaktion. Das Treffen beginnt am Mittwoch um 14 Uhr und könnte sich demnach einige Stunden hinziehen.

In einer der Beschlussvorlagen, die unserer Redaktion vorliegt, steht zum Beispiel: „Die Länder werden ihre Landesverordnungen entsprechend anpassen und bis zum XXX März verlängern“. Die drei X stehen dabei für das Datum, bis wann der Lockdown verlängert wird. Merkel und die Länderchefs müssen sich darauf einigen, wie die Lücke gefüllt wird. Dass der Lockdown aber nicht Mitte Februar fällt, ist zumindest wahrscheinlich.

Zu den strittigen Punkten gehörten vor allem die Kitas und Schulen. Sollen sie wieder geöffnet werden? Und wenn ja, in welchem Modus? SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich plädierte dafür, im Falle von schrittweisen Lockerungen zuerst Kitas und Schulen in den Blick zu nehmen.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer ( SPD) pflichtete dem bei. „Um Bildung und Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten, haben Öffnungen im Betreuungs- und Bildungsbereich daher Priorität“, heißt es in dem Papier. Doch Priorität ist ein dehnbarer Begriff.

Dobrindt will eher Friseursalons öffnen als Schulen und Kitas

In der Union hingegen gab es dazu auch kritische Stimmen. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt verwies darauf, dass Schulen und Kitas Infektionsherde seien. Er kann sich stattdessen auch die Öffnung von Friseur- und Kosmetiksalons vorstellen, wenn Hygienekonzepte eingehalten werden.

Union und SPD schienen aber in der Einschätzung geeint, dass es für Lockerungen noch zu früh ist. Groß ist die Angst vor den Virusmutationen, und das war offenbar auch der Grund für Kanzlerin Merkel, sich für eine Fortsetzung des Lockdowns bis mindestens Ende Februar einzusetzen, wie unsere Redaktion aus Verhandlungskreisen erfuhr.

Große Sorge vor den Coronavirus-Mutationen

Merkel geht demnach davon aus, dass inzwischen ein Fünftel der Neuinfektionen von einer mutierten Virusvariante herrührt. Die Sieben-Tage-Inzident steuert nach Angaben des Robert Koch Instituts im Bundesdurchschnitt zwar stramm auf die 70 zu. Doch der Blick auf Südafrika und andere Länder zeigt, dass sich die Kurve schnell wieder nach oben bewegen kann. Zunächst Lockerungen zu verkünden, um dann wieder harte Regeln anzuordnen, das will keiner der politischen Verantwortlichen.

Um den Pandemie-Frust in der Bevölkerung nicht noch größer werden zu lassen, soll beim Treffen zumindest eine Öffnungs-Perspektive entwickelt werden. Das Kanzleramt wehrt sich zwar dagegen, die bisher oft genannte 50er-Inzidenz als die Zielmarke zu nehmen, ab der zuverlässig gelockert wird. In der Union gibt es dafür auch viel Unterstützung. Doch am Ende der Beratungen wird wohl eine Zahl stehen müssen. Denkbar wäre in Anlehnung an die Abstufung in der „Hotspot-Strategie“ die Zahl 35.

FDP schlägt Stufenplan für Corona-Lockerungen vor

Die FDP würde am liebsten die staatlichen Einschränkungen zum Corona-Infektionsschutz mit einem siebenstufigen Plan lockern. Demnach sollen für die Öffnung von Schulen, Kindergärten, Handel und Gastronomie mehrere Faktoren einbezogen werden. Für die Liberalen zählen nicht nur die reinen Fallzahlen, sondern auch, wie viele über 50-Jährige in der jeweiligen Region erkrankt sind, wie sehr Krankenhäuser und Gesundheitsämter ausgelastet sind und wie das Infektionsgeschehen verteilt ist. Die Regeln sollen bundesweit einheitlich gelten, aber eben ein regional angepasstes Vorgehen ermöglichen.

„Bei unterschiedlichen Lagen sind unterschiedliche Maßnahmen notwendig“, sagte Fraktionsvize Michael Theurer. Über den Vorschlag soll am Mittwoch der Bundestag abstimmen. Stephan Thomae, ebenfalls stellvertretender Fraktionschef, betonte: „Unser Plan beruht auf der Zustimmung des Parlaments. Er kommt nicht aus dem Konklave von Kanzlerin und Ministerpräsidenten, die hinter verschlossenen Türen tagen, bis irgendwann weißer Rauch aufsteigt.“

