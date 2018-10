Merkels Diesel-Vorschlag wirkt verzweifelt

Bouffier will die Luft möglichst dreckig darstellen, so dass Frankfurt noch in das Diesel-Umrüstprogramm reinfällt und Merkel fährt die genau gegenteilige "alles nicht so schlimm" Nummer. Wird schwierig das nach den CDU Wahlverlusten am nächsten Sonntag auch noch Herrn Seehofer in die Schuhe zu schieben ;-)



Ganz abwegig ist die Idee von Frau Merkel allerdings nicht - juristisch greifbares Ziel ist der Grenzwert und nicht deutlich weniger. Bei geringen Überschreitungen ist ein stufenweises Herangehen (gerade/ungerade Nummern, ältere Fahrzeuge/Euroklassen) sicher eine Abwägung wert. Die bisher ergangenen Gerichtsurteile haben den Begriff der Verhältnismäßigkeit auch stets betont, was aber von der grün geprägten Presse gerne verschwiegen wurde.



https://www.wallstreet-online.de/nachricht/10321698-diesel-verwaltungsgericht-ermoeglicht-verhaeltnismaessige-fahrverbote



>> Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat am Dienstag Fahrverbote in den Städten möglich gemacht - allerdings sei bei der Prüfung von Verkehrsverboten für Diesel-Kraftfahrzeuge die Verhältnismäßigkeit zu beachten. <<

