vor 35 Min.

Merz kritisiert Amtsenthebungs-Verfahren gegen Trump

Exklusiv CDU-Politiker Friedrich Merz sieht das von den US-Demokraten angestrebte Impeachment gegen Präsident Trump kritisch. Es sei besser, ihn in einer Wahl zu schlagen.

Der CDU-Politiker und frühere Vorsitzende der Atlantik-Brücke zur Pflege der deutsch-amerikanischen Beziehungen sieht das von den US-Demokraten angestrebte Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump kritisch. "Ich glaube nicht, dass das erfolgreich sein kann", sagt Merz gegenüber unserer Redaktion. Den Demokraten fehlt im Senat die notwendige Zweidrittel-Mehrheit.

"Es kann sein, dass eine Ablehnung der Amtsenthebung Trump im nächsten Wahlkampf sogar hilft", befürchtet Merz. "Deshalb halte ich herzlich wenig davon". Hinzu komme, dass die Glaubwürdigkeit der Demokraten nicht besonders hoch sei. "Präsident Bill Clinton hat eine ,Grand Jury‘ belogen, er hätte des Amtes enthoben werden müssen."

Merz: Trump muss an der Urne besiegt werden

Der umstrittene republikanische Präsident müsse an der Urne besiegt werden. "Trump in offener Wahl-Auseinandersetzung zu schlagen, ist zehnmal besser, als ihn mit einem juristischen Instrument aus dem Amt zu jagen", sagt Friedrich Merz. Wenn Donald Trump des Amtes enthoben würde, würde das nur Verschwörungstheorien schüren. Zudem sei es ein Irrglaube, dass ein Weggang Trumps aus dem Weißen Haus die Beziehungen zwischen den USA und Europa schnell zum Besseren wenden könne. "Trump ist nicht über Nacht gekommen", sagt der Amerika-Experte. "Und selbst, wenn er über Tag wieder geht, wird danach nicht alles wieder gut. Amerika wird nicht wieder so wie früher."

