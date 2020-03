vor 18 Min.

Migranten von Lesbos auf Marineschiff - später Ausweisung

Die Bilder von der griechisch-türkischen Grenze sind dramatisch. Verzweifelt harren die Menschen hinter den Absperrungen aus. Die Lage an der EU-Außengrenze ist mehr als angespannt.

Rund 500 Migranten sind am Donnerstag gruppenweise auf ein Schiff der griechischen Kriegsmarine im Hafen von Mytilini auf der Insel Lesbos untergebracht worden. Sie sollen aber demnächst in ein geschlossenes Abschiebelager gebracht und von dort in ihre Herkunftsländer ausgewiesen werden.

Auch auf anderen Inseln im Osten der Ägäis würden die neu Angekommenen zwecks Ausweisung festgehalten. Damit setzt Athen seine Entscheidung in die Tat um, Asylanträge neuer Migranten nicht zu bearbeiten und sie so schnell wie möglich auszuweisen. Dies kritisieren Menschenrechtsorganisationen.

Nach Öffnung der türkischen Grenzen am 29. Februar hatten allein vergangenes Wochenende mehr als 900 Migranten aus der Türkei zu den griechischen Inseln Lesbos, Chios und Samos sowie kleineren Eilanden übergesetzt. Am Mittwoch und Donnerstag hatten dagegen kaum Migranten übergesetzt; als Grund nannten Hilfsorganisationen das schlechte, windige Wetter. Auf Lesbos leben derzeit nach Angaben des griechischen Migrationsministeriums mehr als 20.000 Flüchtlinge und Migranten.

Am Grenzfluss Evros wurden am frühen Donnerstagmorgen Ansammlungen von Menschen auf der türkischen Seite am Grenzübergang von Kastanies beobachtet.

Die Sicherheitsbehörden rechneten nach Berichten des Staatsrundfunks (ERT) mit einem neuen Ansturm von verzweifelten Menschen, die aus der Türkei nach Griechenland und damit in die EU kommen wollen.

Auf den Inseln der Ägäis, deren Registrierlager heillos überfüllt sind, richten die Sicherheitsbehörden und die Bewohner den Blick in die Meerengen mit der türkischen Ägäisküste. Die starken Winde, die in den vergangenen zwei Tagen herrschten, haben nachgelassen. Die Küstenwache befürchtete einen neuen Versuch von Hunderten Menschen, in den kommenden Stunden überzusetzen. (dpa)

