Militärführung im Sudan will mit Opposition reden

Regierungswechsel steht bevor

Prognose: Sozialdemokraten bei Wahl in Dänemark vorn

In Dänemark kündigt sich ein Regierungswechsel an. Bei der Parlamentswahl werden die Sozialdemokraten nach Prognosen stärkste Kraft. Bleibt es bei diesen Werten, könnte künftig wieder eine Frau an der Regierungsspitze in Kopenhagen stehen.