Mindestens 134 Tote bei Angriff auf Dorf in Mali

Anti-Brexit-Aktivisten der Organisation Peoples Vote fordern eine erneute Volksabstimmung. Vier Millionen Briten unterstützen eine Petition für den Verbleib in der EU.

19. Wochenende in Folge

Zehntausende bei "Gelbwesten"-Protesten in Frankreich

Erneut haben Anhänger der "Gelbwesten"-Bewegung in Paris und anderen französischen Städten demonstriert. In der Vorwoche war es vor allem in der Hauptstadt zu schweren Ausschreitungen gekommen.