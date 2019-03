07:40 Uhr

Mindestens 49 Tote nach Terroranschlag auf Moscheen in Christchurch

49 Menschen wurden bei einem Anschlag auf zwei Moscheen in Christchurch, Neuseeland, getötet. Die Täter sollen einen rechtsextremen Hintergrund haben.

Bei einem bewaffneten Angriff auf zwei Moscheen in der neuseeländischen Stadt Christchurch hat es mindestens 49 Tote gegeben. Das teilte Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern am Freitagmorgen mit. Sie stuft den Angriff als Terrorakt ein. Die Gesundheitsbehörden teilten mit, 48 Menschen mit Schusswunden würden in verschiedenen Krankenhäusern behandelt.

Der Polizei zufolge gab es bereits vier Festnahmen. Unklar war zunächst, ob es nur einen Täter gab oder ob er Komplizen hatte. Die Schüsse fielen in zwei verschiedenen Moscheen der Stadt Christchurch mit 350.000 Einwohnern auf der Südinsel des Pazifikstaats. Das Drama begann laut Zeugen gegen 13.45 Uhr (1.45 Uhr MEZ). Ein bewaffneter Mann drang in eine Moschee in der Innenstadt ein, wo sich zur Mittagsstunde mehr als 300 Menschen zum Freitagsgebet versammelt hatten, und schoss mit einer Schnellfeuerwaffe um sich.

Zeugen zufolge handelt es sich bei dem Täter um einen weißen Mann, der Helm und kugelsichere Weste trug. Später fielen auch noch in einer anderen Moschee Schüsse.

Einer der überlebenden Gläubigen, Mohan Ibrahim, berichtete der Zeitung New Zealand Herald von einem "Schockmoment". "Dann haben alle Leute angefangen davonzulaufen." Ein anderer Zeuge, Ahmad Al-Mahmoud, sagte: "Es fielen mindestens 50 Schüsse, sehr schnell hintereinander. Können auch Hunderte gewesen sein."

Terroranschlag in Christchurch: Polizei nimmt vier Menschen fest

Polizeisprecher Mike Bush sprach in einer Video-Nachricht, die über die sozialen Netzwerke verbreitet wurde, von einer "sehr ernsten und tragischen Serie an Ereignissen". Zugleich appellierte er an die Bevölkerung, zuhause zu bleiben. Bush bestätigte am Freitag später, dass drei verdächtige Männer und eine Frau festgenommen worden seien. Zur aktuellen Lage sagte er: "Lassen Sie uns nicht so tun, als ob es keine Gefahr mehr gibt." Nach Angaben von Bush wurden außerdem an mehreren Autos in Christchurch Sprengsätze entdeckt.

Die Stadt riegelte wegen der unklaren Lage zunächst alle staatlichen Gebäude ab. Neben Schulen wurden auch das Rathaus, die städtische Bücherei und Museen geschlossen. Bürgermeisterin Lianne Dalziel appellierte an die 350.000 Einwohner, die Innenstadt zu meiden. Dalziel sagte: "Alle sind geschockt. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas hier passieren kann."

Berichten neuseeländischer Medien zufolge soll der Mann, der die Schüsse in den Moscheen abfeuerte, einen rechtsextremen Hintergrund haben. Er soll vor der Tat ein "Manifest" angefertigt haben, in dem er sein Handeln angekündigt und es selbst als Terroranschlag bezeichnet habe. Den rechtsextremen Hintergrund der Täter von Christchurch bestätigte Premierminister Morrison. An der Attacke sei ein Australier beteiligt gewesen. Wörtlich sagte Morrison: "Wir verurteilen diese Attacke, die von einem rechtsextremistischen gewalttätigen Terroristen begangen wurde, aufs Schärfste."

Terrorangriff in Christchurch live übertragen

Mindestens einer der Täter hat die Angriffe mit einer Helmkamera gefilmt und seine Taten live im Internet übertragen. Am Freitagmorgen kursierten zahlreiche grausame Videoausschnitte des insgesamt rund 17 Minuten langen Films der Taten auf Facebook und Twitter. Die neuseeländische Polizei bestätigte die Echtheit der Videos in den sozialen Netzwerken. Man setze alles daran, diese zu löschen, sagte Mike Bush. Die Ermittler forderten die Öffentlichkeit auf, Links zu dem Video nicht im Internet zu teilen.

Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern unterstützte den Aufruf der Behörden. Diesem "Akt der Gewalt" dürfe kein Raum geboten werden. Das 17-minütige Video, wohl vom mutmaßlichen Attentäter selbst gefilmt, soll den Angriff auf die erste Moschee zeigen.

Facebook teilte mit, nach einem Hinweis der neuseeländischen Polizei das Profil des mutmaßlichen Attentäters sowohl auf Facebook als auch auf Instagram entfernt zu haben. Auch der Livestream sei entfernt worden.

Der neuseeländische Rechtsprofessor Alexander Gillespie von der Universität von Waikato warnte, die Verbreitung des Videos könne Nachahmungstäter anstiften. (AZ/dpa)

