09.07.2018

Minister Müller beklagt Etatkürzung Politik

Spart Finanzminister an Entwicklungshilfe?

CSU-Bundesentwicklungsminister Gerd Müller kritisiert den Haushaltsplan von SPD-Finanzminister Olaf Scholz und fordert eine stärkere Bekämpfung von Fluchtursachen. In seinem Etat für kommendes Jahr fehlten 500 Millionen Euro, sagte Müller der Frankfurter Allgemeinen. „Alle fordern, Fluchtursachen zu bekämpfen“, sagte Müller und fügte hinzu: „Und in der Realität spart der Finanzminister im Entwicklungsetat.“

Wichtige Projekte zur Fluchtursachenbekämpfung könne er deswegen nicht wie geplant ausbauen. „Es geht ums Überleben von Millionen Menschen“, sagte Müller. „Ich kenne die Not in vielen Flüchtlingscamps. Ich weiß, was dort los ist.“ Betroffen sei das Projekt „Cash for work“, mit dem 140000 Arbeitsplätze für Kriegsflüchtlinge rund um Syrien geschaffen worden seien. „Es ist unglaublich, dass wir immer erst dann reagieren, wenn Menschen sterben oder bereits vor Gewalt, Not und Elend fliehen“, sagte Müller. Das Kabinett hatte am Freitag Scholz’ Haushaltsentwurf für 2019 beschlossen. Müller kritisierte dabei, dass der Anteil der Entwicklungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt von 0,5auf 0,48 Prozent sinke. (afp)

