Minister Müller verlangt von G7-Nationen Hilfe für Regenwald-Staaten

Exklusiv Entwicklungsminister Gerd Müller kritisiert das Versagen der Industriestaaten beim Schutz des Amazonas. Die Waldzerstörung habe schlimme Folgen für das Klima.

Von Bernhard Junginger

Angesichts der verheerenden Feuer im Amazonasgebiet fordert Bundesentwicklungsminister Gerd Müller ein internationales Hilfsprogramm für Schwellenländer zum Schutz der Regenwälder. „Das Signal des G7 Gipfel muss ein Rettungsprogramm mit einer gemeinsamen G7 Initiative sein“, sagte der CSU-Politiker unserer Redaktion. „Bisher tragen die G7 Staaten zum globalen Regenwaldschutz nicht mehr als ein paar Wassertropfen an Unterstützung bei“, kritisierte der Bundesminister. Dies ist nach Müllers Ansicht ein großes Defizit der internationalen Klimapolitik.

Brände des Regenwalds: Müller fordert Unterstützung durch G7-Staaten

„Entscheidend ist für das Weltklima, was in den Schwellen- und Entwicklungsländern passiert“, betonte der Entwicklungsminister. „Elf Prozent der weltweiten CO2-Austöße gehen auf Brandrodung und Waldzerstörung zurück“, fügte er hinzu. „Zum Vergleich: Deutschland verursacht zwei Prozent. Wer nur über Maßnahmen in Deutschland diskutiert, hat die Welt nicht verstanden.“

Die Staatengemeinschaft müsse deshalb die Schwellen- und Entwicklungsländer unterstützen: „Die G7-Staaten sind neben China die Hauptverursacher des Klimawandels und deshalb in der Verantwortung mehr zur Lösung der dramatischen Folgen weltweit beizutragen als bisher“, betonte Müller. Die Industriestaaten tragen nach den Worten des Ministers auch eine Mitverantwortung für die Zerstörung des Regenwalds. „Der Wald brennt nicht nur in Brasilien, sondern auch für billige Palmöleinfuhr aus Indonesien“, betonte Müller. „Ein wichtiger Schritt wäre auf Schweinemast auf der Basis billiger Sojaimporte von gerodeten Flächen ebenso zu verzichten wie auf nicht zertifizierte Palmölimporte aus Indonesien.“

12 Bilder Amazonien brennt: Riesige Waldbrände wüten in Brasilien Bild: Christian Niel Berlinck

Gerd Müller: Twittern rettet den Regenwald nicht

Wichtig sei, dass die G7-Staaten nun konkrete Schritte vereinbarten: „Wer es ernst meint, muss handeln, nicht twittern“, betonte Müller. „Der Regenwald wird nicht durch einen Twitterkrieg gerettet.“ Vielmehr müsse der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro müsse bei der Umsetzung seines Versprechens der Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens unterstützt werden, fügte der Entwicklungsminister hinzu.

