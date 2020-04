Mit Lockerungen in der Corona-Krise zeigt die Regierung Fingerspitzengefühl

Eine Lockerung der Corona-Maßnahmen war zum jetzigen Zeitpunkt überfällig. Mit den Einschränkungen für die Gesellschaft war ein Maximum erreicht. Ein Kommentar.

Lange hat es gedauert und zwischendurch soll es dem Vernehmen nach auch mal lauter geworden sein. Gleichwohl stand am Ende der mehrstündigen Beratungen von Bund und Ländern ein Fahrplan, mit dem Deutschland wieder aus der Corona-Krise herauskommen soll. Es ist ein Fahrplan mit vielen Stationen geworden und er macht deutlich: Das Virus lässt das Land nur langsam aus seinen Fängen.

Einschränkungen in der Corona-Krise waren am Maximum - jetzt ist der Zeitpunkt zur Lockerung

Auf den ersten Blick macht das neue Regelwerk einen vernünftigen Eindruck. Ein wenig mehr Lockerungen hier, ein wenig mehr Öffnung dort. Das ist richtig, weil die Zahl der Infektionen zwar zurückgeht, aber die Epidemie noch längst nicht eingedämmt und schon gar nicht beendet ist. Die Experten des Robert Koch-Instituts gehen von einer Dunkelziffer aus und sie werden nicht müde darauf hinzuweisen, dass die wahren Infektionszahlen immer erst mit einer gewissen Verzögerung in den Ämtern auflaufen.

Gleichwohl zeichnet sich ab, dass die bisherigen Maßnahmen Wirkung gezeigt haben. Sie können deshalb nicht nur gelockert werden, sie müssen es sogar. Denn die Einschränkungen für Mensch und Wirtschaft in den letzten Wochen waren das Maximum dessen, was vor dem Gesetz vertretbar war. Die Menschen in Deutschland haben sie aus Einsicht ertragen. Aber auch, weil die Verhängung der Regeln mit dem Versprechen von Kanzlerin Angela Merkel und der gesamten Regierung verbunden war, dass sie bei einem sanfteren Infektionsverlauf gelockert werden. Dieser Zeitpunkt ist jetzt gekommen.

Warum bei der Lockerung der Corona-Maßnahmen noch Feinjustierung nötig ist

Klar, man kann sich zum Beispiel schon fragen, warum nur Geschäfte bis 800 Quadratmeter Fläche geöffnet werden dürfen. In richtig großen Kaufhäusern dürfte es bei entsprechenden Einlasskontrollen viel leichter sein, sich aus dem Weg zu gehen als in einer kleinen oder mittelgroßen Boutique. Auch die Öffnung von Schulen und Kindergärten bedarf noch der Feinjustierung durch die Kultusminister.

Unterm Strich aber haben Bund und Länder Fingerspitzengefühl bewiesen. Die neuen Regeln lassen etwas mehr Luft zum Atmen und machen Hoffnung auf bessere, normalere Zeiten. Die Lockerungen sind aber wiederum nicht so umfangreich, dass sie nicht schnell wieder zurückgefahren werden können. Dann nämlich, wenn das Virus in einer zweiten Welle erneut angreifen sollte. Was keiner hoffen will, was derzeit aber leider noch nicht ausgeschlossen ist.

Lesen Sie dazu auch:

Über alle Entwicklungen rund um das Coronavirus informieren wir Sie in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen