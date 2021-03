Mit diesem Gipfel kompromittieren die Regierungschefs ihre Corona-Politik

Der völlig aus dem Ruder gelaufene Corona-Gipfel von Bund und Ländern macht deutlich: Die zum Teil widersprüchlichen Maßnahmen lassen sich nicht mehr argumentieren.

Die Einigkeit verspielt, die eigene Autorität in der Sache beschädigt: Durch die völlig aus dem Ruder gelaufene Spitzenrunde von Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) haben die Regierungschefs ihre Corona-Politik kompromittiert. Die Konfliktlinien verwandelten sich im Verlauf der Gespräche zu tiefen Gräben. Um einen Abbruch der Beratungen zu vermeiden, mussten sie für Stunden unterbrochen werden. Nach Mitternacht hatte die unfreiwillige Pause länger gedauert als die formalen Diskussionen. Es verhandelte nur noch eine Spitzengruppe, der Großteil der Länderchefs war zur Teilnahmslosigkeit verdammt. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) schrieb um halb eins aus Trotz oder Frust ironischen Quatsch auf dem Internet-Kurznachrichtendienst Twitter.

Corona-Politik: Widersprüche in der Freiheitsbeschränkung lassen sich nicht mehr überbrücken

Das desolate Bild dieser Veranstaltung zeigt überdeutlich, dass die inneren Widersprüche der weitreichenden Freiheitsbeschränkungen mittlerweile nicht mehr vom politischen Spitzenpersonal dieser Republik überbrückt werden können. Warum dürfen Urlauber nach Mallorca fliegen und nicht im Wohnmobil an die Nordsee? Warum müssen kleine Händler schon wieder komplett zusperren, wenn sich im Supermarkt die Menschen an den Kassen stauen? Was spricht gegen einen nächtlichen Spaziergang an der frischen Luft zu zweit? Es gelingt Merkel und den Ministerpräsidenten nicht mehr, diese Ungereimtheiten irgendwie akzeptabel erscheinen zu lassen, weil die praktische Pandemiebekämpfung nicht funktioniert.





Die Impfaktion läuft schleppend, an den Schulen und Kindergärten kommen jetzt Tests an, und wenn es alles gut läuft, kommen sie eventuell und vielleicht nach den Osterferien flächendeckend zum Einsatz. Wie schlampig und unfähig Deutschland in der Praxis ist, illustriert ein kleines Beispiel, das die frühere Justiz- und Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries ihren ehemaligen Kollegen vor die Füße warf: Die SPD-Politikerin erzählte ebenfalls aus Twitter, dass man bei der Reise auf die Kanaren oder Balearen einen negativen Corona-Test vorweisen muss. Bei der Rückkehr nach Berlin fragt ein Sicherheitsmitarbeiter am Flughafen zwar auch nach einem Test, will ihn aber dann nicht sehen. Die besten Konzepte sind das Papier nicht wert, wenn der Schlendrian derart um sich greift. Die missratene Nachtsitzung ist der Ausdruck dieses Unvermögens, das Virus nicht nur theoretisch, sondern tatsächlich einzuhegen.

