Mit einem Kanzlerkandidaten Laschet würden in der Union Rechnungen offen bleiben

Armin Laschet hat viele Ämter erreicht und viele Siege errungen. Ein strahlender Sieger ist er dennoch nie gewesen, meistens stolperte er gegen viele Voraussagen in neue Verantwortung. Aus diesem Makel hat Laschet eine Tugend gemacht: Aktuelle Umfragen dürften keine Rolle spielen, beharrt er, erst im September bei der Bundestagswahl werde abgerechnet.

Auf eine Kanzlerkandidatur von Armin Laschet zu verzichten, wäre eine Selbstaufgabe der CDU

Laschet hat Glück, dass das Unglück seiner Partei so groß ist. Ausgezehrt nach 16 Regierungsjahren, im Corona-Krisenmanagement angeschlagen, in der Glaubwürdigkeit erschüttert durch die Maskenaffäre - und mit zunehmendem Zweifel, ob diese Kanzlerin mögliche Nachfolger so mutwillig beschädigt wie einst Helmut Kohl. Unter diesen Umständen wäre es Selbstaufgabe der CDU, auf die Kanzlerkandidatur zu verzichten. Verlieren vielleicht - aber dann wenigstens mit dem eigenen Mann.

Oder hätte man mit dem CSU-Mann sicher gewonnen? Das kann (und wird) Markus Söder nach einer Laschet-Niederlage behaupten. Viele in der CDU dürften aber nicht vergessen, wie breitbeinig der Bayer Anspruch erhob - und so Laschet (noch) kleiner machte. Es bleiben auch: offene Rechnungen.

