Mit seiner Ansprache legt Trump Feuer in der US-Gesellschaft

Donald Trumps Statement zur Wahl ist voller Falschbehauptungen. Damit stachelt er seine Anhänger weiter an und entfacht eine Wut, die andauern wird.

Viele Amerikaner werden sich in diesen Stunden kaum noch trauen, den Fernseher einzuschalten oder einen Blick ins Internet zu werfen. Dort können sie quasi in Echtzeit verfolgen, wie eine einst so stolze Demokratie systematisch demontiert und verächtlich gemacht wird. Vor den Augen der schockierten Welt wirft der Präsident der Vereinigten Staaten jegliches Verantwortungsgefühl für sein Land und auch noch die letzte Würde des Amtes über Bord.

Sein persönlicher Feldzug, den er in den vergangenen vier Jahren gegen jeden geführt hat, der nicht seiner Meinung war, nimmt immer bizarrere Züge an. Donald Trump fordert nicht nur, die Auszählung der Stimmen der Präsidentschaftswahl zu stoppen, was an sich schon ungeheuerlich ist. Er wirft auch mit immer neuen Verschwörungs- und Betrugsvorwürfen um sich – ohne bislang irgendeinen stichhaltigen Beweis dafür liefern zu können. Wenn Fernsehsender ein Statement des amtierenden Präsidenten unterbrechen müssen, um den Zuschauern zu erklären, dass nahezu alles falsch ist, was dieser gerade behauptet hat, ist das nicht nur traurig, man bekommt es langsam mit der Angst zu tun.

Donald Trump weigert sich, Stimmen anzuerkennen und sein Sohn spricht vom "totalen Krieg"

Ja, immer mehr Republikaner distanzieren sich von dem völlig außer Kontrolle geratenen Mann im Weißen Haus, der ohne Rücksicht auf Verluste seine Macht sichern will. Doch man sollte nicht unterschätzen, dass fast das halbe Land Trump gewählt hat, dass seine Anhänger sich mit ihm gemeinsam immer weiter radikalisiert haben. Dass sie bereit sind, für ihn zu kämpfen. Notfalls mit Gewalt? Nicht auszuschließen.

Der Sohn des Präsidenten spricht immerhin vom „totalen Krieg“, den es nun zu führen gilt. Schon vor der Wahl hatten viele Fans des Präsidenten keinen Zweifel daran gelassen, dass sie eine Niederlage ihrer Ikone nicht ohne Widerstand hinnehmen würden. Doch wie wird dieser Widerstand aussehen?

US-Wahl: Niemand hat sich die Illusion gemacht, dass Trump im Fall einer Niederlage fair abtritt

Trump und sein Team feuern eine Klage nach der anderen ab. Sie stacheln das Misstrauen und den Hass seiner Anhänger ganz gezielt immer weiter an. Selbst wenn die Gerichte am Ende Klarheit schaffen sollten, selbst wenn Joe Biden mit einigermaßen stabilem Vorsprung Präsident werden sollte, wird diese Wut nicht einfach verschwinden.

Niemand hatte sich Illusionen gemacht, dass Trump im Falle einer Niederlage als fairer Staatsmann abtreten würde, wie amerikanische Präsidenten das in der jüngeren Vergangenheit immer getan hatten. Doch mit seinen Tiraden legt der Mann, der dafür gesorgt hat, dass Fakten kaum noch eine Rolle spielen, noch einmal ein verheerendes Feuer in der US-amerikanischen Gesellschaft. Ein Feuer, das noch lange brennen wird.

