Mordfall Lübcke: Stephan E. hat sein Geständnis offenbar widerrufen

Der Verdächtige im Mordfall Lübcke, Stephan E., hat sein Geständnis Berichten zufolge zurückgenommen.

Stephan E. hat nach dpa-Informationen am Dienstag sein Geständnis im Mordfall Walter Lübcke widerrufen. Zuerst hatte das der SWR berichtet. Die Bundesanwaltschaft kommentierte dies nicht.

Stephan E. hatte den Mord an Walter Lübcke zunächst gestanden

Der 45-jährige Deutsche Stephan E., der den Mord an CDU-Politiker Walter Lübcke gestanden hatte, sitzt in Untersuchungshaft, nachdem ihn ein Spezialkommando Mitte Juni in seinem Haus in Kassel festgenommen hat. Zwei weitere Festnahmen stehen indirekt in Verbindung damit: Am Mittwochnachmittag wurde der 64-jährige Elmar J. aus dem Kreis Höxter in Nordrhein-Westfalen festgenommen, er soll Stephan E. 2016 die spätere Tatwaffe verkauft haben. Der 43-Jährige Markus H. aus dem Raum Kassel soll den Kontakt zwischen den beiden hergestellt haben. Bislang bestehen laut Ermittlern keine Anhaltspunkte dafür, dass die beiden von den konkreten Anschlagsplänen Kenntnis gehabt hätten. (dpa)

