Mühsames Geschäft: Innenausschuss will Bamf-Affäre aufklären Politik

Seit Wochen beschäftigen die Missstände beim Flüchtlingsbundesamt die Nation. Was wussten Kanzleramt und Innenministerium? Noch ist Aufklärung in weiter Ferne. Am Ende könnte doch noch ein Untersuchungsausschuss stehen.

Die Unregelmäßigkeiten beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) bringen auch die Bundesregierung immer weiter unter Druck.

"Es ist schwer vorstellbar, dass Kanzleramt und Innenministerium davon nichts gewusst haben, sagte die Grünen-Innenpolitikerin Luise Amtsberg am Rande der zweiten Sondersitzung des Bundestags-Innenausschusses zu der Affäre. Auch die Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses ist nicht vom Tisch.

Der Innenausschuss hörte heute die früheren Behördenleiter Manfred Schmidt und Frank-Jürgen Weise sowie erneut die aktuelle Bamf-Präsidentin Jutta Cordt. Bei der ersten Sondersitzung Ende Mai war neben Cordt auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) befragt worden. Nächste Woche sollen der frühere Innenminister Thomas de Maizière und der ehemalige Flüchtlingskoordinator im Kanzleramt, Peter Altmaier (beide CDU), vor dem Ausschuss aussagen.

Hintergrund der Affäre ist ein Ermittlungsverfahren gegen die ehemalige Leiterin der Bremer Außenstelle des Bamf. Unter ihrer Leitung sollen zwischen 2013 und 2016 mindestens 1200 Asylbescheide ohne rechtliche Grundlage ergangen sein. Die Vorfälle haben die Aufmerksamkeit auch auf andere Außenstellen der Behörde gelenkt.

Auch Ex-Chef Weise macht für die Missstände in der Behörde während der Flüchtlingskrise die Bundesregierung mit verantwortlich. Das Ansteigen der Flüchtlingszahlen sei zu spät bemerkt worden, da es kein Controlling gegeben habe, argumentierte er. Weise hatte die Leitung des Bamf im Herbst 2015 auf Bitten der Regierung vorübergehend übernommen.

Die Vorsitzende des Innenausschusses, Andrea Lindholz (CSU), schloss einen Untersuchungsausschuss nicht aus, wenn am Ende der Anhörungen noch Fragen offen blieben. Sie sprach sich aber dafür aus, die strafrechtlich relevanten Vorfälle in Bremen und strukturelle Mängel des Bamf insgesamt zu unterscheiden. Zuvor hatte der Vorsitzende des Gesamtpersonalrats, Rudolf Scheinost, berichtet, wie überfordert und verunsichert die Mitarbeiter der Behörde auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise waren.

Für die FDP sagte der Innen-Experte Stephan Thomae, die Befragungen im Innenausschuss reichten nicht aus. Er verwies auch auf eine aktuelle Umfrage, wonach die Mehrheit der Wähler für einen Untersuchungsausschuss ist. Dem ZDF-Politbarometer zufolge unterstützen 64 Prozent der Befragten die Forderung nach einem U-Ausschuss. Lediglich 28 Prozent sind der Meinung, die Aufarbeitung der Vorgänge solle weiterhin ausschließlich im Innenausschuss des Bundestages erfolgen.

Das Bundesinnenministerium ringt derzeit nach eigenen Angaben im Zusammenhang mit der Bamf-Affäre mit Papierbergen. Es sei "leider bislang noch nicht gelungen, das geäußerte Informationsbedürfnis der Abgeordneten vollständig zu erfüllen", schrieb der Parlamentarische Staatssekretär Stephan Mayer (CSU) an die Ausschuss-Vorsitzende Lindholz. Das Ministerium wolle bei der Aufarbeitung den Grundsatz "Gründlichkeit vor Schnelligkeit" walten lassen, schrieb Mayer.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) verteidigte unterdessen das Flüchtlings-Bundesamt. "Das Bamf konnte ja mit der Entwicklung seit 2015 nur überfordert sein", sagte Schäuble der "taz" (Samstag). Er finde die aktuelle Debatte sehr unglücklich. 2015 sei unbestritten etwas aus der Balance geraten. "Aber inzwischen sind die Zahlen der Neuankömmlinge viel niedriger, die Koalition hat Instrumente für schnelle Entscheidungen und Rückführungen beschlossen. Und überraschend viele Flüchtlinge haben eine Arbeit." (dpa)

