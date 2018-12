Mutmaßlicher Attentäter von Straßburg ist tot

vor 2 Min.

Der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Straßburg kostet mehrere Menschen das Leben. Nun hat der IS das Attentat für sich reklamiert.

Der mutmaßliche Straßburger Attentäter Chérif Chekatt ist zwei Tage nach dem Terroranschlag in der elsässischen Metropole getötet worden. Das bestätigten die französischen Behörden. Der Bürgermeister von Straßburg, Roland Ries, sagte am Donnerstagabend in der elsässischen Metropole, "dieser Terrorist" sei getötet worden.

IS reklamiert Attentat von Straßburg für sich

Der Zugriff erfolgte im Straßburger Stadtteil Neudorf. Der 29-Jährige habe auf Polizisten geschossen, die das Feuer erwiderten, sagte der französische Innenminister Christophe Castaner. Die Beamten hätten schießen müssen und hätten ihn nicht festnehmen können.

Der Regionalzeitung Les Dernières Nouvelles d'Alsace zufolge war Chekatt mit einer Schusswaffe und einem Messer bewaffnet.

Chekatt hatte sich direkt nach der Tat am Dienstag von einem Taxi im Stadtteil Neudorf absetzen lassen und war danach verschwunden. In der Nähe befindet sich seine Wohnung, die durchsucht worden war. Nach Angaben des Senders BFMTV hatte Chekatt am Donnerstag eine Frau angesprochen. Diese habe bemerkt, dass der Mann verletzt gewesen sei. Sie habe darauf die Sicherheitskräfte alarmiert. Chekatt sei gegen 21 Uhr getötet worden. Bereits am Nachmittag hatte es eine Polizeiaktion in dem Stadtviertel gegeben. Die Bild-Zeitung berichtet, der mutmaßliche Terrorist habe sich zuvor in einer Lagerhalle versteckt.

Unterdessen hat die Terrormiliz IS den Anschlag für sich reklamiert. Chekatt sei ein Soldat des Islamischen Staates gewesen, meldete das IS-Sprachrohr Amak am Donnerstagabend.

Anschlag in Straßburg: Zahl der Opfer gestiegen

Die Zahl der Todesopfer stieg nach dem Terroranschlag von zwei auf drei. Ein viertes Opfer sei hirntot, bestätigte die Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur in Paris.

Die französische Polizei war mit 700 Polizisten im Einsatz, um Chekatt zu fassen. Außerdem hatte die Regierung die Soldaten im Anti-Terror-Einsatz verstärkt.

Die Bundespolizei kontrollierte insbesondere in der deutschen Grenzstadt Kehl, aber auch im Hinterland, wie eine Sprecherin der Bundespolizei sagte. Überwacht würden Fahrzeuge, der Personenverkehr über eine Fußgängerbrücke über den Rhein sowie Züge und Straßenbahnen.

Der Attentäter hatte am Dienstagabend mitten in der Weihnachtssaison das Feuer in der Straßburger Innenstadt eröffnet. Zeugen haben ihn nach Angaben des Chefermittlers Rémy Heitz "Allahu Akbar" ("Gott ist groß" auf Arabisch) rufen hören.

Chekatt soll aus Deutschland angerufen worden sein

RBB-Inforadio berichtete unter Berufung auf Sicherheitskreise, Chekatt sei unmittelbar vor der Tat aus Deutschland angerufen worden.

Er habe den Anruf jedoch nicht angenommen. Unklar sei, wer ihn angerufen habe und warum. Dieser Frage gehen deutsche Ermittler nun intensiv nach, wie der Sender weiter berichtete.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte den Opfern und Familien am Donnerstag in Brüssel erneut die Solidarität der gesamten Nation ausgesprochen. "Es war nicht nur Frankreich, das getroffen wurde - eine französische Stadt, unsere Bürger - sondern es war genauso eine große europäische Stadt, die vor einigen Tagen tödlich getroffen wurde."

Traurige Nachricht aus Straßburg: Ein weiteres Opfer ist seinen Verletzungen erlegen. Bei dem Anschlag in der Straßburger Innenstadt waren am Dienstag zahlreiche Menschen verletzt worden. Video: dpa

Macron war nach Brüssel zum Gipfeltreffen der 28 Staats- und Regierungschefs der EU-Länder gereist. Auch dort wurde der Opfer gedacht. "Zuerst eine Schweigeminute zu Ehren der Opfer der Straßburg-Anschläge", schrieb der Sprecher von EU-Ratspräsident Donald Tusk am Donnerstag im Kurznachrichtendienst Twitter.

Unter den Todesopfern ist ein 45 Jahre alter Tourist aus Thailand, wie das Außenministerium in Bangkok bestätigte. Nach französischen Medienberichten wurde außerdem ein Franzose getötet, der gerade vor einem Restaurant auf seine Familie wartete. Unter den Opfern ist außerdem ein Straßburger mit afghanischen Wurzeln. Die Moschee Eyyûb Sultan de Strasbourg bestätigte der dpa, dass er in den kommenden Tagen beerdigt werde. Ein viertes Opfer ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft hirntot. Das bedeutet, dass die Funktionen des Gehirns unwiederbringlich ausgefallen sind. Die Atmung und der Herzschlag können künstlich aufrecht erhalten werden. (AZ/dpa)

