10:51 Uhr

Mutmaßlicher Islamist in Frankfurt festgenommen Politik

Dem mutmaßlichen Islamisten in Frankfurt werden Kontakte zum Salafisten Pierre Vogel (Bild) nachgesagt.

Der 28-Jährige wollte nach Istanbul ausreisen. Er soll in Kontakt zum islamistischen Prediger Pierre Vogel stehen.

Ein 28 Jahre alter mutmaßlicher Islamist ist am Frankfurter Flughafen aufgrund eines Haftbefehls festgenommen worden. Dem in der Türkei geborenen Deutschen Bilal G. werde Beihilfe zu einer schweren staatsgefährdenden Straftat vorgeworfen, sagte Oberstaatsanwältin Nadja Niesen am Montagmorgen. Er soll einem 16-Jährigen geholfen haben, nach Syrien auszureisen.

Mutmaßlicher Islamist: Bekannt wegen Koranverteil-Aktion

Der U-Haftbefehl der Staatsschutzkammer des Frankfurter Landgerichts bestehe seit gut einem Jahr, sagte Gerichtssprecher Werner Gröschel. Einzelheiten waren zunächst unklar. Der Beschuldigte habe in Begleitung nach Istanbul ausreisen wollen, sagte Reza Ahmari von der Bundespolizei am Flughafen. Dabei sei er am Freitag festgenommen worden. Der 28-Jährige soll im Rhein-Main-Gebiet vor allem wegen der Koranverteil-Aktion "Lies" bekannt sein und Kontakte zu dem bekannten islamistischen Prediger Pierre Vogel haben. (dpa)

