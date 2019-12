vor 41 Min.

Na dann prosit! Ein Hoch auf den Pfefferminzlikör

"Pfeffi" ist unter jungen Menschen das Trendgetränk der Stunde. Eine gute Nachricht! Denn Pfeffi ist so viel mehr als nur ein Likör.

Von Wolfgang Schütz

In Zeiten wie diesen muss hier eine doppelte Warnung stehen:

1. Es geht hier um etwas, das gesundheitsschädlich und suchtgefährdend ist, weil es Alkohol enthält und dabei von manchen neben der Wirkung tatsächlich auch noch für den Geschmack geschätzt wird.

2. Der Text kann Spuren von Satire enthalten, auch wenn er nicht von Böhmermann stammt oder von Kindern gesungen wird – könnte also witzig oder gar ironisch sein, also in seiner Aussage nicht wörtlich gemeint sein, wenn das auch nicht von jedem so verstanden wird.

"Pfeffi" trinken heißt deutsche Einheit feiern

Und damit: Prosit! Denn hier gibt es was zu feiern. Aber es ist nicht: 1. den Erfolg zwei Getränkehersteller, die den Absatz ihres Hauptprodukts Pfefferminzlikör in den vergangenen fünf Jahren dramatisch gesteigert haben: Nordbrand aus Nordhausen hat die Produktion der 0,7-Liter-Flaschen von 3,8 auf 9,6 Millionen verdoppelt und Schilkin aus Berlin von 150.000 auf rund sieben Millionen ver-x-facht. Und zu feiern ist nicht: 2. Dass der Zuwachs vor allem auf einer neu und gleich mächtig hinzugewonnen Zielgruppe fußt, den jungen Erwachsenen, die für das süßliche Zeug mit 18 Volumenprozent auch so empfänglich sind, weil es harmlos daherkommt und niedlich heißt: "Pfeffi". Das untergräbt die Kampagne der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung heimtückisch: "Alkohol? Kenn Dein Limit!"

Aber zu feiern ist daran Kulturelles, Politisches, weil ausnahmsweise zweierlei wirklich zusammenkommt, was angeblich ja zusammengehört: Ost- und Westdeutschland. Der "Pfeffi" kommt aus Ost, ist über Hippster aber auch längst in West eingesickert und nun, 30 Jahre nach dem Mauerfall: Einheitstrend! Und Prosit heißt: Es möge nützen!

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen