Auftakt rot-grün-rote Koalitionsverhandlungen in Berlin

SPD, Grüne und Linke in Berlin haben den Auftakt ihrer Koalitionsverhandlungen positiv bewertet. "Der Tag ist gut gelaufen", sagte Berlins SPD-Vorsitzende Franziska Giffey nach einem achtstündigen Gespräch der Spitzenpolitiker der drei Parteien.

Zunächst sei es unter anderem um den finanziellen Rahmen für die nächsten fünf Jahre gegangen. "Es gibt einen bunten Strauß an Wünschen." Wichtig sei nun aber zu schauen, was möglich sei und was nicht. Denn es gehe darum, einerseits zu investieren, aber andererseits eine verantwortungsvolle Finanzpolitik zu betreiben.

Auch die Grünen-Fraktionsvorsitzende Bettina Jarasch und Linke-Spitzenkandidat Klaus Lederer unterstrichen, dass man Berlin nicht "kaputtsparen" wolle. Ziel seien gerade vor dem Hintergrund der Corona-Krise vielmehr weitere Investitionen in die öffentliche Infrastruktur, in eine funktionierende, bürgerfreundliche Verwaltung, in Schulen, Kitas oder den Klimaschutz. Dabei müsse die neue Koalition aber "priorisieren". Das heißt, in den Koalitionsvertrag sollen nur die Vorhaben einfließen, die auch finanziert werden können.

Bis Ende November soll das Regierungsprogramm für die kommenden fünf Jahre fertig sein. Dann müssen darüber noch Parteigremien entscheiden. Stimmen sie zu, könnte Giffey am 21. Dezember zur neuen Regierenden Bürgermeisterin gewählt werden.

