16:49 Uhr

Nach Bund-Länder-Treffen: Hier sehen Sie die PK mit Angela Merkel

Wird der Lockdown verlängert und Homeoffice zur Pflicht? Über die Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz berichtet Kanzlerin Merkel live in einer Pressekonferenz.

Ursprünglich hätten Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Regierungschefs der Länder erst in der kommenden Woche zusammenkommen sollen, um über die weiteren Corona-Maßnahmen zu beraten. Kurzfristig war das Bund-Länder-Treffen nun schon für den heutigen Dienstag anberaumt worden. Erwartet wird unter anderem eine Verlängerung des Lockdowns bis Mitte Februar. Auch in anderen Bereichen soll es weitere Verschärfungen geben. Um welche Punkte es in der Beschlussvorlage genau geht, können Sie hier nachlesen.

Neue Corona-Maßnahmen: Merkel-PK live im Stream

Nach Abschluss der Beratungen wird Bundeskanzlerin Angela Merkel voraussichtlich vor die Kameras treten, um über die neuen Maßnahmen zu informieren. So war es zumindest bei allen bisherigen Bund-Länder-Treffen. Zusammen mit Merkel informierte der aktuelle Chef der Ministerpräsidentenkonferenz, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD). Auch dessen Stellvertreter, Markus Söder (CSU), war bislang stets dabei.

Wann genau die Pressekonferenz heute stattfinden wird, ist abhängig von der Dauer der Beratungen, die um 14 Uhr begonnen haben. Der Nachrichtensender Phoenix überträgt die Pressekonferenz. Hier gelangen Sie zum Livestream. (sli)

