Nach EU-Gipfel: Billionen-Summe für den Wiederaufbau gesucht

"Eine Vergemeinschaftung von Corona-bezogenen Schulden sei eine Investition in die Zukunft jedes Europäers, sagte Lamberts."



Diese oder ähnliche Argumente hörte ich auch bei der Euroeinführung. Der Euro wurde dann auch tatsächlich eingeführt, obgleich die Zeit dafür noch nicht reif war, und zwar in der Hoffnung, es würden bald die Vereinigten Staaten von Europa gegründet werden. Und wo stehen wir heute?



Übrigens, wir haben auch genügend eigene Problemen, wie z. B. eine maroder Infrastruktur bei einer alternder Gesellschaft. Und was sagt uns, dass Lehrer und Schüler in NRW und manch anderen Bundesländern die Desinfektionsmittel zur Schule mitbringen sollen?

