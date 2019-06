16:19 Uhr

Nach Nahles-Rücktritt: Platzt jetzt die Große Koalition?

Nach einer Woche gibt sich Andrea Nahles ihren Gegnern geschlagen. Neben der Zukunft SPD steht jetzt auch die der Regierungskoalition auf dem Spiel.

Eine Woche nach dem historischen Debakel der SPD bei der Europawahl stürzt der Rücktritt von Andrea Nahles die Große Koalition in eine neue schwere Krise. Nach heftigen innerparteilichen Attacken hat die 48-Jährige am Sonntag ihren Rücktritt als Partei- und Fraktionschefin angekündigt. Auch ihr Bundestagsmandat will sie niederlegen und sich damit ganz aus der Bundespolitik zurückziehen.

AKK mahnt nach Nahles-Rücktritt zu Stabilität in der Regierung

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer appellierte an die SPD, die Stabilität der Regierung nicht zu gefährden: "Ich gehe davon aus, dass die SPD die jetzt anstehenden Personalentscheidungen zügig trifft und die Handlungsfähigkeit der Großen Koalition nicht beeinträchtigt wird." CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt betonte, er erwarte von der SPD ein klares Bekenntnis zur Koalition.

Nahles war nach dem schlechten Abschneiden der SPD bei der Bundestagswahl 2017 Fraktionsvorsitzende geworden und im April 2018 als erste Frau an die Spitze der Partei gewählt worden. Sie hatte sich dafür eingesetzt, wieder in eine Große Koalition einzutreten. Die Entscheidung ist in der Partei bis heute höchst umstritten. "Sollten sich in der SPD jetzt Tendenzen durchsetzen, die eine ganz andere Politik wollen, dann wird es richtig schwierig in Berlin", warnte der Fraktionschef der CSU im bayerischen Landtag, Thomas Kreuzer.

Malu Dreyer und Rolf Mützenich könnten die SPD vorübergehend führen

"Die Diskussion in der Fraktion und die vielen Rückmeldungen aus der Partei haben mir gezeigt, dass der zur Ausübung meiner Ämter notwendige Rückhalt nicht mehr da ist", schrieb Nahles an alle SPD-Mitglieder. Die SPD hatte bei der Europawahl mit 15,8 Prozent ihr bisher schlechtestes Ergebnis bei einer bundesweiten Wahl eingefahren und war von den Grünen erstmals als zweitstärkste Kraft abgelöst worden. Zudem gab sie bei der Landtagswahl in Bremen nach 73 Jahren ihre Spitzenposition ab.

Als mögliche Nachfolger an der Parteispitze werden die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, und der niedersächsische Regierungschef Stephan Weil gehandelt. Für den Fraktionsvorsitz ist vor allem der Vorsitzende der nordrhein-westfälischen Abgeordneten, Achim Post, im Gespräch. Denkbar ist auch, dass es zunächst eine Übergangslösung gibt. Die Bild-Zeitung berichtete, die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer könnte den Parteivorsitz kommissarisch übernehmen. In der Bundestagsfraktion könnte der Außenpolitiker Rolf Mützenich vorübergehend die Geschäfte führen.

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) bedauerte den Rücktritt. "Das Land und die SPD haben Andrea Nahles viel zu verdanken", sagte der Finanzminister. "Die SPD befindet sich nicht erst seit der Europawahl in einer schwierigen Lage - wichtig ist daher, dass wir zusammen bleiben und die nächsten Schritte gemeinsam gehen." Der frühere Parteichef Sigmar Gabriel betonte: "Die SPD braucht eine Entgiftung." (AZ)

