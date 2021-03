vor 16 Min.

Nach Niederlage im Kampf um CDU-Vorsitz: Will Friedrich Merz zurück in den Bundestag?

Entschieden ist noch nichts, alle Indizien deuten jedoch auf eine Kandidatur des früheren Fraktionsvorsitzenden hin – Kampfabstimmung inklusive.

Von Rudi Wais

Auch nach zwei bitteren Niederlagen im Kampf um den CDU-Vorsitz hat die Politik für Friedrich Merz ihren Reiz offenbar noch nicht verloren. Der ehemalige Fraktionschef der Union liebäugelt mit einer Kandidatur für den Bundestag, aus dem er im Herbst 2009 ausgeschieden war, um in die Wirtschaft zu wechseln. Endgültig erklärt hat der 65-Jährige sich zwar noch nicht – alle Indizien jedoch deuten auf ein Comeback hin.

Am Montagabend haben zwei Stadtverbände in seiner sauerländischen Heimat Merz als Kandidaten vorgeschlagen – vermutlich nicht, ohne sich vorher mit ihm besprochen zu haben. Merz selbst äußert sich noch nicht zu seinen Ambitionen. Er wolle, lässt er am Dienstag kurz ausrichten, erst noch die Sitzung des CDU-Kreisverbandes abwarten, die bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch andauerte. Der örtlichen Westfalenpost hatte er zuvor allerdings bereits bestätigt, dass er von mehreren Stadtverbänden gefragt worden sei, ob er sich vorstellen könne, noch einmal für den Bundestag zu kandidieren. Er sei „nicht abgeneigt“, sagte er da – und fügte rasch noch hinzu, er wolle aber „keine offene Feldschlacht“ um die Kandidatur im Sauerland.

Friedrich Merz hat zwei Konkurrenten

Genau dazu könnte es nun jedoch kommen. Wie bei seinen beiden Anläufen auf den Parteivorsitz, als er erst gegen Annegret Kramp-Karrenbauer unterlag und zwei Jahre später dann gegen Armin Laschet, wird ihm auch die Kandidatur im Sauerland nicht auf dem Silbertablett serviert. Zwar wird einer der beiden Wahlkreise dort ohnehin frei, weil der örtliche CDU-Abgeordnete nicht mehr antritt. Merz aber hat offenbar eine Kandidatur in seinem ursprünglichen Wahlkreis ins Auge gefasst, in dem er noch immer eine große Fangemeinde hat.

Patrick Sensburg, der Vorsitzende NSA-Untersuchungsausschusses, spricht in Berlin. Bild: Tim Brakemeier, dpa

Das hieße: Er müsste, um dort kandidieren zu können, seinen eigenen Nachfolger Patrick Sensburg schlagen, der seit dem Rückzug von Merz die CDU-Hochburg Hochsauerland als direkt gewählter Abgeordneter im Bundestag vertritt und in der Unionsfraktion das hat, was man ein gutes Standing nennt: Ausschussvorsitzender, Mitglied im Ältestenrat, Geheimdienstkontrolleur. Bereits im Januar hatte der Innenexperte angekündigt, auf alle Fälle noch einmal antreten zu wollen. Mit Merz, darf man annehmen, hat Sensburg dabei nicht gerechnet. Nun sagt er, er stelle sich natürlich auch einer Kampfabstimmung.

Auch ein Vertrauter des Merz-Rivalen Laschet kandidiert

Entschieden wird zwar erst im April auf einem Kreisparteitag, die Unruhe in der nordrhein-westfälischen CDU aber ist jetzt schon groß, zumal es noch einen dritten Kandidaten gibt, den außerhalb des Sauerlandes zwar kaum jemand kennt, der aber einen prominenten Förderer hat: Der 35-jährige Bernd Schulte arbeitet in der Düsseldorfer Staatskanzlei und gilt als enger Vertrauter des neuen Parteivorsitzenden Laschet. Wie sich das alles auflösen soll, ohne Sensburg oder Laschet zu beschädigen: unklar.

Sensburg sagt zwar, ein Kandidat wie Friedrich Merz könne überall kandidieren – also auch in einem benachbarten Wahlkreis oder irgendwo sonst in Nordrhein-Westfalen. Aber will der das auch? „Es ist möglich, dass ein anderer Wahlkreis frei wird“, räumt sein Sprecher auf Anfrage ein. „Allerdings wurde Herr Merz von den Vorständen der CDU-Ortsvereine Sundern und Arnsberg einstimmig als deren Kandidat für den Hochsauerlandkreis nominiert.“ Es könnte sich also, wenn auch auf kleinerer Bühne, ein schon bestens bekanntes Schauspiel wiederholen: Friedrich Merz gegen den Rest der CDU.

