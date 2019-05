Nach Parkland: Lehrer in Florida dürfen künftig Waffen tragen

Der Dokumentarfilmer arbeitete sich bereits an George W. Bush ab. In seinem neuen Film hat Michael Moore jetzt US-Präsident Donald Trump ins Visier genommen.

Interaktive Grafik

Schießereien an US-Schulen: Wo 2018 schon überall Schüsse fielen

Vor wenigen Tagen hat ein 17-Jähriger an einer Highschool in Texas zehn Menschen erschossen. Es war in den USA bereits der 22. Vorfall in diesem Jahr.