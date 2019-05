07:32 Uhr

Nach Rezo-Video: So reagieren Politiker und die CDU auf die YouTuber-Kritik

Der YouTuber Rezo hat mit "Die Zerstörung der CDU" einen viralen Hit gelandet. Spitzenpolitiker sind empört. Wie fällt die offizielle Reaktion der CDU aus?

Von Sandra Liermann

Eines der derzeit wohl meistgeklickten Videos auf YouTube hat nichts mit den sonst so beliebten Babykatzen, Shopping-Hauls oder "Pranks" (deutsch: Streich) beliebter YouTube-Stars zu tun. Nein, es handelt sich um ein 55 Minuten langes Video, in dem es - untypisch für die Plattform - um Politik geht. Hochgeladen hat es Rezo, einer der bekanntesten deutschen YouTuber, und es trägt den Namen "Die Zerstörung der CDU". Darin nimmt der 26-Jährige wenige Tage vor der Europawahl die Politik von CDU, CSU und der mitregierenden SPD auseinander.

Der YouTuber wirft den Politikern unter anderem vor, Politik für Reiche zu machen, beim Klimawandel untätig zu sein, und gerade beim Thema Urheberrecht und Drogenpolitik "krasse Inkompetenz" an den Tag zu legen. Bisher (Stand: Donnerstagmorgen) wurde das Video mehr als 4,7 Millionen Mal geklickt.

Rezo-Video "Die Zerstörung der CDU": Spitzenpolitiker sind empört

Spitzenpolitiker der CDU sind empört. So sagte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer: "Ich habe mich gefragt, warum wir nicht eigentlich auch noch verantwortlich sind für die sieben Plagen, die es damals in Ägypten gab." Generalsekretär Paul Ziemiak bezeichnete Rezos Aussagen als Falschbehauptungen. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) gegenüber sagte Ziemiak: "Er macht von seinem Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch. Journalismus ist das aber nicht." Auf welche Aussagen er sich konkret bezieht, gab Ziemiak nicht an.

Ziemiak ergänzte, Rezo tue so, als sei nur seine Meinung richtig. Das sei gefährlich. "Populismus, Beleidigungen und falsche Vereinfachungen haben wir in den sozialen Netzwerken und in der Politik leider schon mehr als genug."

Der YouTuber Rezo ging auf die Vorwürfe Ziemiaks zunächst nicht ein. Zu Kritik von anderen CDU-Politikern sagte er gegenüber der Deutschen Presse-Agentur: "Dass die CDU mit belegloser Diskreditierung auf inhaltliche Kritik antwortet, ist natürlich nichts Überraschendes."

"Die Zerstörung der CDU": Rezo erhält Unterstützung aus der Politik

Seine Aussagen im Video "Die Zerstörung der CDU" unterstreicht Rezo mit mehr als 250 Belegen, Studien, Zitaten sowie Publikationen von Stiftungen und Medien. Eigenen Angaben zufolge hat er zusammen mit seinen Mitarbeitern hunderte Stunden in Recherche und Produktion des Videos investiert.

Es gibt jedoch auch Rückendeckung aus der CDU. So schreibt der Bundestagsabgeordnete Thomas Jarzombek selbstkritisch auf Twitter, dass die Debatte um das Video zeige, dass in der CDU zuletzt zu viel über Flüchtlinge und zu wenig über Klimaschutz geredet worden sei.

Die Debatte um das Video von #rezo zeigt, dass wir in der @CDU in den letzten Jahren zuviel über Flüchtlinge und zuwenig über Klimaschutz geredet haben. Dabei haben wir hier viel vorzuweisen #Energiewende — Thomas Jarzombek (@tj_tweets) 22. Mai 2019

Unterstützt wird Rezo auch vom Grünen-Bundestagsabgeordneten Sven Kindler. Er schreibt, dass der YouTuber zwar zuspitze, in vielen Punkten jedoch auf Basis von Fakten den Kern treffe. "Die #CDU sollte ihren Kurs ändern, anstatt #Mimimi zu machen."

Hab jetzt das Video von #Rezo komplett gesehen. Klar, ist ein politisches und zugespitztes Video. Aber in vielen Punkten trifft er den Kern. Und zwar auf Basis von Fakten. Die #CDU sollte ihren Kurs ändern, anstatt #Mimimi zu machen. @rezomusik https://t.co/ABKwK1Oo1O — Sven Kindler (@sven_kindler) 22. Mai 2019

Reaktion der CDU auf Rezo-Video: Fehlanzeige

Eine offizielle Reaktion der CDU blieb bisher aus. Am Mittwoch hatten mehrere Medien berichtet, dass die CDU im Laufe des Tages ein Reaktionsvideo veröffentlichen wolle. Am Nachmittag hatte die Partei bestätigt, Video-Sequenzen mit CDU-Jungstar Philipp Amthor gedreht zu haben. Bislang (Stand: Donnerstagmorgen) findet sich auf den Kanälen der CDU allerdings - nichts. (mit dpa)

Es gibt Videosequenzen mit #Amthor, die heute früh aufgenommen wurden.

Es gab am Nachmittag die Bestätigung der CDU, dass etwas veröffentlicht wird.

Was es nicht gibt: ein Video.

Souverän wirkt das nicht unbedingt. (Bislang zumindest). #rezo — Florian Neuhann (@fneuhann) 22. Mai 2019

