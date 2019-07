vor 2 Min.

Nach Vorfall am Bahnhof: Es gibt keine völlige Sicherheit

Der Vorfall vom Frankfurter Bahnhof macht fassungslos. Zu gern würde man solche Fälle verhindern. Doch es gibt keine absolute Sicherheit. Ein Kommentar.

Von Markus Bär

Der Tod des achtjährigen Jungen, der am Frankfurter Hauptbahnhof mutmaßlich von einem psychisch Kranken vor einen ICE gestoßen worden war, macht fassungslos. Eine unfassbar grausame Tat. Es drängt sich, wie stets in solchen Fällen, der Gedanke auf, wie so etwas hätte verhindert werden können.

Insbesondere unsere Zunft, die der Journalisten, steht dann oft in der ersten Reihe und ruft danach, einen Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Vorkehrungen zu treffen, dass solche Tragödien nicht mehr passieren können.

Absolute Sicherheit kann es in diesem Land nicht geben

Dabei sollte man aber nicht aus dem Blick verlieren, dass es schreckliche Begebenheiten gibt, die sich einfach nicht verhindern lassen und für die man keinen (politisch) Verantwortlichen finden kann. Das ist manchmal zwar schwer zu ertragen.

Aber die Welt richtet sich nicht nach unseren moralischen Bedürfnissen. Zumal sich – zurück zu diesem Fall – auch die Bahnhöfe dieses Landes nicht hundertprozentig sichern lassen. Wie soll das gehen?

Insofern ist das Ansinnen von Bundesinnenminister Seehofer, dort etwa mit mehr Polizei und Videokameras für Sicherheit zu sorgen, aller Ehren wert. Aber ein solcher Vorstoß wird trotzdem Fälle wie in Frankfurt nicht verhindern.

Themen Folgen