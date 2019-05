vor 22 Min.

Nahles stellt sich Neuwahl

Steht sie vor Ablösung an SPD-Fraktionsspitze?

Nach der Europawahl geriet sie unter Druck, jetzt geht die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles in die Offensive und stellt ihren Posten als Fraktionsvorsitzende zur Disposition. Im ZDF-Interview kündigte die 48-Jährige am Montagabend überraschend vorgezogene Wahlen zum SPD-Fraktionsvorsitz an. Diese sollten eigentlich im September stattfinden, doch Nahles will sie auf kommende Woche vorverlegen. Die SPD-Politikerin stellt damit praktisch die Vertrauensfrage an ihre Partei. Weitere Details gab sie nicht bekannt. Doch es ist völlig klar, dass sie sich damit aus ihrer Zwangslage befreien will, in die sie nach der Europawahl und der Landtagswahl in Bremen geraten war. Beide Abstimmungen hatten die Sozialdemokraten krachend verloren. Mehr zum Zustand der SPD und der Großen Koalition lesen Sie auf der Dritten Seite. (lan)

Themen Folgen