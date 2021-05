Israel weitet Militäreinsatz gegen islamistische Hamas aus

Israel will ab sofort gezielt "Symbole der Hamas-Herrschaft" im Gazastreifen angreifen. Eine Waffenruhe lehnt Premier Netanjahu zum aktuellen Zeitpunkt ab.

Israels Sicherheitskabinett hat nach Medienberichten eine Ausweitung des Militäreinsatzes gegen die im Gazastreifen herrschende islamistischen Hamas beschlossen. Die Armee solle von sofort an gezielt "Symbole der Hamas-Herrschaft" in dem Palästinensergebiet angreifen, berichtete der Sender Kanal 12 am Mittwochabend. Es sei bereits die Zerstörung des Finanzministeriums im Herzen der Stadt Gaza angekündigt worden. Dies solle der Hamas die finanzielle Kontrolle im Gazastreifen erschweren.

Bei israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen waren nach Angaben des von der Hamas geführten Innenministeriums schon alle Polizeigebäude in dem Küstengebiet zerstört worden. Die Hamas wird von Israel und der EU als Terrororganisation eingestuft. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu lehnt den Berichten zufolge eine Waffenruhe zu diesem Zeitpunkt ab.

Israel lehnt Waffenruhe zum jetzigen Zeitpunkt ab

Israel und die militanten Islamisten im Gazastreifen hatten ihren blutigen Schlagabtausch auch am Mittwoch fortgesetzt. Bei erneut intensivem Raketenbeschuss durch Militante aus Gaza wurden am Abend in Israel mehrere Menschen verletzt. Ein Mensch in Sderot schwebte nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom in Lebensgefahr. Israelische Medien berichteten, es handle sich dabei um einen fünfjährigen Jungen. Auch im Großraum Tel Aviv war erneut Raketenalarm ausgelöst worden. Heulende Warnsirenen waren am Abend zu hören. Es war die dritte Angriffswelle seit Dienstagabend. Die Küstenmetropole - Israels Wirtschaftszentrum - war in der Nacht zum Mittwoch so heftig mit Raketen beschossen wie nie zuvor.

Zuvor hatten Israelische Kampfflugzeuge ein weiteres von Militanten genutztes Hochhaus in Gaza zerstört. In dem 14-stöckigen Gebäude hatten sowohl die islamistische Hamas als auch der militante Islamische Dschihad Büros. Allerdings gab es auch Cafés und Geschäfte in dem Haus. Videos zeigten, wie es nach dem Angriff einstürzte. Die Hamas teilte mit, als Reaktion 130 Raketen auf die israelischen Orte Aschkelon, Sderot und Netivot abzufeuern. Israels Luftwaffe hatte auch das Haus eines ranghohen Mitglieds der islamistischen Hamas zerstört. Das Gebäude diente demnach als Waffenlager. Außerdem tötete Israel bei Angriffen mehrere hochrangige Vertreter der Hamas. "Das ist erst der Anfang - Wir werden ihnen Schläge versetzen, die sie sich niemals erträumt haben", sagte Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu dazu am Mittwoch in einem Krankenhaus in Cholon. Beobachter vermuteten, dass die Tötung der Hamas-Vertreter die Raketenangriffe verschärfen könnten.

Nach Luftangriffen sind Explosionen in Gaza-Stadt zu sehen. Foto: Rizek Abdeljawad/XinHua, dpa

Am Mittwochnachmittag zog Jonathan Conricus, Sprecher der israelischen Armee, in einer Videokonferenz Bilanz und betonte das ungewöhnliche Ausmaß der Attacke auf sein Land. "Nach 45 Stunden sind 1100 Raketen auf Israel abgefeuert worden." Bei weitem nicht alle hätten sein Land auch erreicht und ihre zerstörerische Wirkung entfacht. Ungefähr 200 seien nach Fehlfunktionen im Gazastreifen selbst niedergegangen. Und von den übrigen habe der "Iron dome", ein seit elf Jahren einsatzfähiges Raketenabwehrsystem der israelischen Verteidigungsstreitkräfte, über 90 Prozent vernichtet. Auf israelischer Seite sind durch den Beschuss bislang fünf Menschen ums Leben gekommen, 200 wurden verletzt – die Bandbreite reicht dabei von leichten bis schwersten Verletzungen. Auch ein Soldat ist getötet worden. Nach Angaben der israelischen Armee wurde der 21-Jährige durch eine Panzerabwehrrakete getroffen. Für den Angriff, bei dem zwei weitere Soldaten verletzt worden seien, macht Israel die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas verantwortlich. Das Gesundheitsministerium in Gaza bezifferte die Zahl der Toten auf 56.

USA schicken Top-Diplomat Hady Amr nach Nahost

Nach Conricus‘ Erkenntnissen sind die Raketen über weitverzweigte Tunnelsysteme aus Ägypten in den Gaza-Streifen gelangt. Teilweise könnten unterirdisch sogar Transportfahrzeuge verkehren. Der Hauptanteil sei allerdings in Eigenproduktion und "in einfachem Design" hergestellt worden. Aus diesem Grund würden durch die israelische Luftwaffe unter anderem Lager- und Produktionsstätten im Gazastreifen angegriffen. „Wir wissen darum, wie sensibel dieser Konflikt international betrachtet wird“, sagte der Armeesprecher in dem Briefing. Deshalb werde alles dafür getan, zivile Opfer unter den Palästinensern zu vermeiden. Conricus hält es gleichwohl für absurd, ein demokratisches Land wie Israel, das sich verteidige, mit der palästinensischen Terror-Organisation Hamas gleichzusetzen. "Wir sind nicht der Aggressor", sagte er und verwies darauf, dass das Raketenarsenal der anderen Seite noch gut gefüllt sei. Der Gesamtbestand wird auf 30.000 Raketen geschätzt.

Palästinenser tragen den Leichnam eines elfjährigen Jungen, der nach palästinensischen Angaben bei den israelischen Luftangriffen getötet wurde. Foto: Mohammed Talatene, dpa

International wuchs die Besorgnis über die Eskalation des Konflikts. Die USA schicken einen Spitzendiplomaten in die Region, um sich mit führenden Vertretern beider Seiten zu treffen. Hady Amr will auch im Namen von US-Präsident Joe Biden auf eine Deeskalation der Gewalt drängen. Auch Unterhändler Ägyptens, Katars und der Vereinten Nationen bemühen sich nach Medienberichten um eine Beruhigung.

Israels Verteidigungsminister Benny Gantz stimmte die Bürger auf einen längeren Militäreinsatz ein. Die Vereinten Nationen warnten den UN-Sicherheitsrat laut Diplomaten vor einem großen Krieg. Die USA haben eine gemeinsame Stellungnahme des mächtigsten UN-Gremiums zur eskalierenden Gewalt in Nahost Kreisen zufolge am Mittwoch zunächst blockiert.

Europäische Länder in der UN fordert ein Ende der Gewalt

Dafür forderten europäische Länder des UN-Sicherheitsrats ein Ende der Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern. "Wir fordern alle Akteure dringend auf, Spannungen abzubauen, Gewalt zu beenden und äußerste Zurückhaltung zu zeigen", sagte der estnische UN-Botschafter Sven Jürgenson in einer Stellungnahme Estlands, Frankreichs, Irlands und Norwegens am Mittwoch nach der Dringlichkeitssitzung des mächtigsten UN-Gremiums in New York.

Bundesaußenminister Heiko Maas warnte vor einer Ausweitung des Konflikts auf weitere Teile der Region gewarnt. Er bezeichnete den Abschuss von mehr als 1000 Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel am Mittwochabend in einem ZDF-"Spezial" als absolut inakzeptabel und als Grundlage dafür, dass Israel von seinem Recht auf Selbstverteidigung Gebrauch mache. "All das wird, wenn es keine Deeskalation gibt, dazu führen, dass wir hier mit einer Gewaltspirale konfrontiert werden, die die ganze Region in einen tiefen Konflikt mit viel Gewalt stürzen kann, die weit über die unmittelbare Nachbarschaft hinaus wirkt. Das muss unter allen Umständen vermieden werden."

Nach Angaben des israelischen Militärs haben militante Palästinenser bislang insgesamt mehr als 1600 Raketen auf Israel abgefeuert. Rund 400 davon seien noch in dem Küstengebiet niedergegangen, sagte ein Sprecher am Donnerstagmorgen. Die Erfolgsquote des Abfangsystems "Iron Dome" betrage weiterhin im Schnitt rund 90 Prozent. Dem Sprecher zufolge starben seit Beginn des Beschusses aus dem Gazastreifen am Montagabend bislang sieben Menschen in Israel, sechs Zivilisten und ein Soldat.g

In den vergangenen Tagen hatte es zunächst vor allem in Jerusalem heftige Zusammenstöße zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften gegeben. Auslöser waren unter anderem Proteste gegen Polizei-Absperrungen in der Altstadt sowie drohende Zwangsräumungen palästinensischer Familien im Viertel Scheich Dscharrah. Zu Gewalt kam es zuletzt auch in arabischen Ortschaften im israelischen Kernland.

Israelische Armee zerstört zwei Gebäude im Gazastreifen

Der internationale Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv wurde wegen der Angriffe zeitweise für Landungen und Abflüge geschlossen. Die Flüge wurden nach Zypern umgeleitet. In zahlreichen Ortschaften im Großraum Tel Aviv sowie im Umkreis des Gazastreifens sollten die Schulen geschlossen bleiben.

Raketen werden von der islamistischen Hamas aus Gaza-Stadt in Richtung Israel abgefeuert. Foto: Mohammed Talatene, dpa

Der Konflikt in Nahost hat sich seit Beginn des Ramadan Mitte April immer weiter verschärft. An diesem Mittwochabend sollte der muslimische Fastenmonat enden. In den vergangenen Tagen hatte es zunächst vor allem in Jerusalem heftige Zusammenstöße zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften gegeben. Auslöser waren unter anderem Proteste gegen Polizei-Absperrungen in der Altstadt sowie drohende Zwangsräumungen palästinensischer Familien im Viertel Scheich Dscharrah. Zu Gewalt kam es zuletzt auch in arabischen Ortschaften im israelischen Kernland. In Deutschland waren in der Nacht zum Mittwoch vor Synagogen in Münster und Bonn israelische Flaggen angezündet worden. (ioa/dpa)

