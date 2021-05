Raketenhagel auf Israel seit fast 48 Stunden: Konflikt spitzt sich zu

Militante Palästinenser greifen die Küstenmetropole Tel Aviv mit Hunderten Raketen an, Israels Regierung kündigt harte Gegenangriffe an.

Seit dem frühen Montagabend greifen militante Palästinenser im Gazastreifen Israel mit Raketen an. Am Mittwochnachmittag zog Jonathan Conricus, Sprecher der israelischen Armee, in einer Videokonferenz Bilanz und betonte das ungewöhnliche Ausmaß der Attacke auf sein Land. „Nach 45 Stunden sind 1100 Raketen auf Israel abgefeuert worden.“ Bei weitem nicht alle hätten sein Land auch erreicht und ihre zerstörerische Wirkung entfacht. Ungefähr 200 seien nach Fehlfunktionen im Gazastreifen selbst niedergegangen. Und von den übrigen habe der „Iron dome“, ein seit elf Jahren einsatzfähiges Raketenabwehrsystem der israelischen Verteidigungsstreitkräfte, über 90 Prozent vernichtet. Auf israelischer Seite sind durch den Beschuss bislang fünf Menschen ums Leben gekommen, 200 wurden verletzt – die Bandbreite reicht dabei von leichten bis schwersten Verletzungen. Auch ein Soldat ist getötet worden. Nach Angaben der israelischen Armee wurde der 21-Jährige durch eine Panzerabwehrrakete getroffen. Für den Angriff, bei dem zwei weitere Soldaten verletzt worden seien, macht Israel die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas verantwortlich.

Israelischer Armeesprecher bezeichnet Vergleich mit der Hamas als absurd

Nach Conricus‘ Erkenntnissen sind die Raketen über weitverzweigte Tunnelsysteme aus Ägypten in den Gaza-Streifen gelangt. Teilweise könnten unterirdisch sogar Transportfahrzeuge verkehren. Der Hauptanteil sei allerdings in Eigenproduktion und „in einfachem Design“ hergestellt worden. Aus diesem Grund würden durch die israelische Luftwaffe unter anderem Lager- und Produktionsstätten im Gazastreifen angegriffen. „Wir wissen darum, wie sensibel dieser Konflikt international betrachtet wird“, sagte der Armeesprecher in dem Briefing. Deshalb werde alles dafür getan, zivile Opfer unter den Palästinensern zu vermeiden. Conricus hält es gleichwohl für absurd, ein demokratisches Land wie Israel, das sich verteidige, mit der palästinensischen Terror-Organisation Hamas gleichzusetzen. „Wir sind nicht der Aggressor“, sagte er und verwies darauf, dass das Raketenarsenal der anderen Seite noch gut gefüllt sei. Der Gesamtbestand wird auf 30.000 Raketen geschätzt.

35 Palästinenser sollen durch israelische Gegenangriffe getötet worden sein

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza stieg die Zahl der getöteten Palästinenser auf 35, darunter zwölf Kinder und drei Frauen. 233 Menschen seien verletzt worden. Nach Berichten von örtlichen Medien und Augenzeugen wurden einige Kinder durch israelische Luftangriffe getötet, andere durch fehlgeleitete Raketen der Extremisten. Nach Angaben der israelischen Armee wurden mindestens 20 Mitglieder der islamistischen Hamas und des militanten Islamischen Dschihads getötet, darunter hochrangige Vertreter.

Palästinenser tragen den Leichnam eines elfjährigen Jungen, der nach palästinensischen Angaben bei den israelischen Luftangriffen getötet wurde. Foto: Mohammed Talatene, dpa

International wuchs die Besorgnis über die Eskalation des Konflikts. Tel Aviv war in der Nacht auf Mittwoch unter so heftigen Beschuss geraten wie nie zuvor. Verteidigungsminister Benny Gantz stimmte die Bürger auf einen längeren Militäreinsatz ein. Der UN-Sicherheitsrat wollte am Mittwoch zum zweiten Mal binnen weniger Tage zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen.

Beobachter vermuteten, dass die Tötung der hochrangigen Hamas-Vertreter eine Verschärfung der Raketenangriffe nach sich ziehen könnte. Die Einsätze gegen die Hamas-Vertreter erfolgten den israelischen Angaben zufolge gleichzeitig in Chan Junis und Gaza. Die israelische Armee und der Geheimdienst teilten mit, die Getöten ständen dem legendären Militärchef Mohammed Deif nahe und seien Teil des militärischen Stabs der Hamas.

Israelische Armee zerstört zwei Gebäude im Gazastreifen

Die israelische Armee zerstörte zwei mehrstöckige Gebäude im Gazastreifen. Den Angaben zufolge befanden sich darin Büros ranghoher Hamas-Mitglieder. Die Anwohner der Gebäude waren vor dem Angriff von Israels Streitkräften gewarnt worden. Die Hamas hatte vor der Zerstörung des ersten Gebäudes mit einem "harten" Raketenangriff auf Tel Aviv gedroht.

Der internationale Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv wurde wegen der Angriffe zeitweise für Landungen und Abflüge geschlossen. Die Flüge wurden nach Zypern umgeleitet. In zahlreichen Ortschaften im Großraum Tel Aviv sowie im Umkreis des Gazastreifens sollten die Schulen geschlossen bleiben.

Raketen werden von der islamistischen Hamas aus Gaza-Stadt in Richtung Israel abgefeuert. Foto: Mohammed Talatene, dpa

Die Bundesregierung verurteilte die Raketenangriffe der Hamas und mit ihr verbündeter extremistischer Gruppen auf Städte in Israel scharf. "Ihr Ziel ist es, wahllos und willkürlich Menschen zu töten", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier drückte den Menschen in Israel seine "uneingeschränkte Solidarität" aus. Nichts rechtfertige die Raketenangriffe auf das Land, sagte er am Mittwoch bei einem Telefongespräch mit Israels Staatspräsidenten Reuven Rivlin nach Angaben des Bundespräsidialamts. Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif kritisierte derweil Israel bei einem überraschenden Besuch im Bürgerkriegsland Syrien in scharfen Tönen. Die "kriminellen Handlungen" Israels hätten die Lage in der Region deutlich verschlechtert, sagte Sarif in Damaskus.

Der Konflikt in Nahost hat sich seit Beginn des Ramadan Mitte April immer weiter verschärft. An diesem Mittwochabend sollte der muslimische Fastenmonat enden. In den vergangenen Tagen hatte es zunächst vor allem in Jerusalem heftige Zusammenstöße zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften gegeben. Auslöser waren unter anderem Proteste gegen Polizei-Absperrungen in der Altstadt sowie drohende Zwangsräumungen palästinensischer Familien im Viertel Scheich Dscharrah. Zu Gewalt kam es zuletzt auch in arabischen Ortschaften im israelischen Kernland. In Deutschland waren in der Nacht zum Mittwoch vor Synagogen in Münster und Bonn israelische Flaggen angezündet worden. (ioa mit dpa)

