Nichts als Hass im Nahen Osten? Wie eine Neusäßerin die Lage in Tel Aviv erlebt

Israelische Artilleriesoldaten feuern in den Gazastreifen nahe der südisraelischen Stadt Sderot.

Plus Schon wieder eskaliert der Nahostkonflikt zwischen Juden und Arabern. Dabei gibt es viele Beispiele, wie das Zusammenleben funktionieren kann.

Von Simon Kaminski und Rudi Wais

Stunden, ja ganze Nächte im Keller, im Bunker oder in provisorischen Unterständen. Das Horchen auf die Sirenen, auf Einschläge, die näher kommen. Die Angst, drangvolle Enge. Fast jede deutsche Familie kennt diese Schilderungen der Eltern oder Großeltern aus dem Zweiten Weltkrieg. Für viele Israelis aber sind das keine Berichte aus einer fernen Zeit. Seit mehr als einer Woche fliegen die Raketen der Hamas und anderer radikaler Milizen aus Gaza in Richtung Israel. In Gaza wiederum suchen die Menschen Schutz vor den Vergeltungsangriffen der israelischen Luftwaffe.

