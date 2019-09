vor 45 Min.

Nationalratswahl 2019 in Österreich: Wann gibt es das Ergebnis?

Wird Sebastian Kurz (ÖVP) nach der Nationalratswahl 2019 in Österreich wieder Bundeskanzler? Bei uns erfahren Sie, wann das Ergebnis der Wahl feststeht.

Wann wird das Ergebnis bei der Nationalratswahl 2019 in Österreich zu erwarten sein? Sie erfahren es hier. Eine Prognose zur Wahl wird es schon zu früher Uhrzeit geben.

Nationalratswahl 2019 in Österreich: Nach der Ibiza-Affäre mit ihrem berühmt-berüchtigten Video soll nun endlich wieder etwas Normalität in den politischen Alltag unseres Nachbarstaates einkehren. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), der nach den Veröffentlichungen der belastenden Aufnahmen abgewählt worden war, möchte gern in sein früheres Amt zurückkehren. Zurzeit hat in Österreich eine Übergangsregierung das Sagen.

Am Sonntag, 29. September, können die Wähler in Österreich bei der Nationalratswahl 2019 über die Zusammensetzung des neuen Parlaments entscheiden. Wann gibt es die erste Prognose? Um welche Uhrzeit steht das Ergebnis der Wahl in Österreich fest? Hier die Infos.

Ergebnis der Nationalratswahl 2019 in Österreich: Wann kommt die erste Wahl-Prognose?

In Österreich schließen die Wahllokale eine Stunde früher, als es bei Wahlen in Deutschland üblich ist: Die etwa 6,4 Millionen Wahlberechtigten können bei der Nationalratswahl bis um 17 Uhr ihre Stimme abgeben - in manchen ländlichen Regionen sind die Öffnungszeiten noch etwas kürzer.

Da die Stimmen dann ausgezählt werden müssen, gibt es nicht sofort das Ergebnis der Wahl 2019 in Österreich. Aber eine erste Prognose wird schon kurz nach 18 Uhr folgen und in Wahlsendungen vorgestellt - unter anderem beim Österreichischen Rundfunk (ORF).

Ergebnis: Um welche Uhrzeit kommt das Resultat zur Wahl 2019 in Österreich?

Bis ein vorläufiges Endergebnis zur Nationalratswahl 2019 feststeht, dauert es aber auch nicht lange: Es wird am Wahltag um 19.30 Uhr bekanntgegeben. Dann sollte ziemlich klar sein, wie die Machtverhältnisse in Österreich künftig aussehen. Das vorläufige Ergebnis enthält aber noch nicht alle Stimmen.

Die Ergebnisse der Briefwahl werden erst am Montag, 30. September 2019, ausgezählt. Wahlkarten, die in fremden Wahlkreisen abgegeben wurden, werden sogar erst am Donnerstag, 3. Oktober, beachtet.

Bis die Bundeswahlbehörde das offizielle Endergebnis der Nationalratswahl 2019 in Österreich bekanntgibt, wird es dann auch noch etwas dauern: Das ist für den 16. Oktober geplant.

Hier bekommen Sie die Infos rund um die Wahl in Österreich: Nationalratswahl 2019 in Österreich: Termin, Parteien, Kandidaten.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen