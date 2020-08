vor 1 Min.

Nawalnys Retter: Wer ist Jaka Bizilj?

Der Filmproduzent Jaka Bizilj macht mit seiner Stiftung auch Politik. Woher das Geld dafür kommt, lässt der 49-Jährige allerdings im Unklaren.

Von Ulrich Krökel

Mit Jaka Bizilj verhält es sich ein wenig wie mit dem Grafen von Monte Christo. In dem Roman von Alexandre Dumas taucht ein ebenso geistvoller wie geheimnisvoller Mann in der besten Gesellschaft von Paris auf. Niemand weiß Genaues über den Fremden – und doch liegen ihm sofort alle zu Füßen. Bei dem 49-jährigen Bizilj, der gerade den Transport des vergifteten Kremlkritikers Alexei Nawalny nach Deutschland organisiert hat, war es so ähnlich wie im Dumas-Roman. Nur spielte das Ganze nicht in Paris, sondern um die Jahrtausendwende in Berlin.

Konzertmanager und Kosmopolit: Jaka Bizilj ist Kosmopolit

Als kaum 30-Jähriger eroberte Bizilj die Stadt im Sturm. Schnell scharten sich die Größten um den jungen Konzertmanager und Filmproduzenten, vor allem am Rande der Berlinale. Filmstars wie Leonardo DiCaprio und Dustin Hoffman, Diven wie Catherine Deneuve und Liza Minelli, Musiker wie Jose Carreras und Brian Adams oder Weltpolitiker wie Michail Gorbatschow und Nelson Mandela stellten sich an Biziljs Seite, als könnte nur dessen Aura sie zum Glänzen bringen.

Woher der eher unscheinbare Brillenträger seine Strahlkraft nimmt – darüber können selbst intimste Kenner der Kulturszene nur Mutmaßungen anstellen. Unübersehbar ist eine Offenheit, verbunden mit einem schillernden Kosmopolitismus. Bizilj hat Philosophie studiert und als Journalist gearbeitet, er hat Konzerte organisiert, Kunstaktionen realisiert und Filme produziert. Er ist im slowenischen Ljubljana geboren, lebte aber auch in Tansania, Malaysia, Libyen und in Deutschland, darunter im beschaulichen Kurort Bad Kreuznach.

Seiner Stiftung werfen Prüfer mangelnde Transparenz vor

Unklar ist, woher Bizilj über seine finanziellen Mittel verfügt. Denn dass er innerhalb kürzester Zeit einen zur fliegenden Intensivstation hochgerüsteten Jet für Nawalny chartern konnte, scheint nur eine seiner kleineren Übungen gewesen zu sein. Genau genommen war es die Initiative „Cinema for Peace“, die den Flug ermöglichte. Die Stiftung ist Biziljs Kind. Er rief sie nach den Anschlägen vom 11. September 2001 in New York ins Leben, um durch Filme das Licht der Öffentlichkeit auf soziale, politische und humanitäre Missstände zu lenken.

Die Finanzflüsse bei „Cinema for Peace“ werden zwar von externen Prüfern kontrolliert. Kritiker beklagen dennoch die mangelnde Transparenz. Befremdlich wirkt das bei einem Vorkämpfer für Demokratie und Meinungsfreiheit wie Bizilj allemal. Denn dass er einen Schatz gefunden hat wie einst der Graf von Monte Christo, ist ja eher unwahrscheinlich. Dafür gibt er mitunter gern den Rächer à la Dumas. Wenn jemand etwas Unschönes über ihn oder seine Stiftung veröffentlicht, schickt er schnell seine Anwälte los. Allerdings wird man Bizilj zugutehalten müssen, dass er in dem Geschäft, das er betreibt, nicht nur von Bewunderern umgeben ist. Es gibt auch viele Neider und Feinde, was er mit anderen prominenten Stiftungsgründern wie Bill Gates oder George Soros gemeinsam hat.

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen