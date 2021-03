vor 19 Min.

Neue Corona-Maßnahmen: Die Politik zieht die Notbremse

Bis tief in die Nacht verhandelte die Regierung über neue Corona-Maßnahmen. Diese fallen insbesondere an Ostern härter aus, als je zuvor.

Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen der Länder haben in der Nacht auf Dienstag neue Maßnahmen verabschiedet. Der Grund: Die Infektionszahlen steigen, auch die Zahl der Intensivpatienten geht hoch. Generell wird der seit Monaten andauernde Shutdown in Deutschland angesichts steigender Corona-Infektionszahlen bis zum 18. April verlängert – mit speziellen Regelungen an Ostern. Welche Regeln jetzt gelten:

Neue Corona-Maßnahmen: Das gilt für Kindergärten und Schulen

Reiserückkehrer: Für Urlauber gilt eine Testpflicht als Voraussetzung für die Einreise nach Deutschland . Bund und Länder appellieren "eindringlich", auf nicht zwingend notwendige Reisen im In- und Ausland zu verzichten.

Für Urlauber gilt eine Testpflicht als Voraussetzung für die Einreise nach . Bund und Länder appellieren "eindringlich", auf nicht zwingend notwendige Reisen im In- und Ausland zu verzichten. Maskenpflicht: In Landkreisen mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 100 gelten verschärfte Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen, sowie eine Maskenpflicht - auch bei Mitfahrern und Mitfahrerinnen im privaten Pkw.

In Landkreisen mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 100 gelten verschärfte Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen, sowie eine Maskenpflicht - auch bei Mitfahrern und Mitfahrerinnen im privaten Pkw. Notbremse : Das gilt auch für die in diesen Branchen erfolgten Lockerungen ab einer Inzidenz von über 100. So tritt die im letzten Beschluss vereinbarte Notbremse für alle inzidenzabhängigen Öffnungsschritte in Kraft. Die Voraussetzung war, dass in dem Land oder der Region eine stabile oder sinkende 7-Tage-Inzidenz von unter 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern erreicht wird. Zusätzliche Öffnungen bei exponentiellem Wachstum der Infektionszahlen scheiden von nun an auch unterhalb dieser Inzidenzschwelle aus.

Das gilt auch für die in diesen Branchen erfolgten Lockerungen ab einer von über 100. So tritt die im letzten Beschluss vereinbarte für alle inzidenzabhängigen Öffnungsschritte in Kraft. Die Voraussetzung war, dass in dem Land oder der Region eine stabile oder sinkende 7-Tage-Inzidenz von unter 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern erreicht wird. Zusätzliche Öffnungen bei exponentiellem Wachstum der scheiden von nun an auch unterhalb dieser Inzidenzschwelle aus. Schulen und Kitas: Zuletzt hatten sich verstärkt Kinder und Jugendliche mit dem Coronavirus angesteckt. In einigen Ländern müssen Schüler und Kindergartenkinder schon jetzt wieder zu Hause bleiben, wenn die Inzidenz von 100 in ihrer Stadt oder ihrem Landkreis überschritten ist. Das gilt auch für Bayern. In Baden-Württemberg deutete Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) an, dass Schulen und Kitas ab einer Inzidenz von 200 schließen müssen. Dieser Wert stand auch in der Beschlussvorlage. Um das Virus wirksam zurückzudrängen, war darin auch eine nächtliche Ausgangssperre angedacht.

Neue Corona-Maßnahmen: Das gilt an Ostern

Präsenzgottesdienste: Über die Osterfeiertage soll es keine Präsenzgottesdienste geben.

Über die Osterfeiertage soll es keine Präsenzgottesdienste geben. Ostern : Insbesondere an den Osterfeiertagen soll das öffentliche, wirtschaftliche und private Leben in Deutschland so stark heruntergefahren werden wie nie zuvor in der Krise . Der Gründonnerstag und Karsamstag werden dazu einmalig als Ruhetage definiert und mit weitgehenden Kontaktbeschränkungen verbunden. Nur an Karsamstag soll der Lebensmitteleinzelhandel im engen Sinne geöffnet bleiben, am Gründonnerstag hingegen nicht. Geöffnete Außengastronomie wird geschlossen, es gilt ein Verbot von Ansammlungen im öffentlichen Raum. (AZ)

Eine detaillierte Übersicht zu den Regeln an Ostern finden Sie hier: Corona-Regeln über Ostern 2021: Diese Maßnahmen gelten

