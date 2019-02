02.02.2019

Neue Flieger für die Regierung Politik

Drei fabrikneue Airbusse sollen Pannenserie beenden

Die von technischen Ausfällen geplagte Flugbereitschaft der Bundeswehr soll drei neue Langstrecken–Airbusse für die Reisen von Regierungsvertretern bekommen. Nach einer Serie peinlicher Pannen bei internationalen Flügen will das Verteidigungsministerium dafür Geld in die Hand nehmen. Die Maschinen seien in Auftrag gegeben worden, sagte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. „Das ist auch nötig, ich glaube, dass merken alle“, erklärt die CDU-Politikerin.

Die beiden bisher eingesetzten Maschinen „Konrad Adenauer“ und „Theodor Heuss“ sind bald 20 Jahre alt – und haben zuletzt alle paar Monate als Pannenflieger Schlagzeilen gemacht. Erst am Mittwoch war wegen eines Defekts an der „Theodor Heuss“ Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Äthiopien kurzzeitig gestrandet. Nun sollen offenbar drei Airbusse A350 direkt vom Hersteller kommen, eine Maschine davon bereits in diesem Jahr – geschätzte Kosten 180 Millionen Euro pro Stück. Ein Umbau auf die Ausstattung als Regierungsmaschine mit Schlaf- und Konferenzraum inklusive eines Sicherheitspakets und Kommunikationsanlagen kostet etwa weitere 100 Millionen Euro.

„Irgendwann kommt der Punkt, wo man zwar so gute Pflege wie nur irgendmöglich machen kann, aber an die Grenze des Alters des Materials gerät“, sagte von der Leyen. „Es ist die allgemeine Bereitschaft im Kabinett hergestellt und wir arbeiten jetzt mit Hochdruck daran, diese neuen Flieger zu bekommen.“ (dpa)

Themen Folgen