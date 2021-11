Bußgeldkatalog tritt in Kraft: So teuer ist Rasen jetzt

Och süß, man hat es endlich geschafft zumindest einen Inflationsausgleich im Bussgeldkatalog zu gestalten.



Lächerlich, absolut lächerlich. Mehr kann man dazu nicht sagen. Fahrverbote innerorts weiterhin erst ab 61 (also Tacho eher fast 70) in 30er Zonen und 81km/h auf sonstigen Straßen. Eingeknickt vor der "Aber wenn mal einer aus Versehen ein Schild übersieht"-Raser-Lobby. Man übersieht nicht aus Versehen ein Schild. Und wenn man dann wie ursprünglich gemacht 21 zu schnell war, dann war man immer noch mit voller Absicht über der eigentlich erlaubten Geschwindigkeit unterwegs. 51 bei erlaubten 30 sind trotzdem mindestens 54 auf dem Tacho, also ohne schon über den sonst erlaubten 50.



Für Leute wie Maria T. gibt es einen einfachen, aber echt genialen Trick wie man diese miesen gemeinen Abzockerbussgelder umgehen kann. Zig Autofahrer schwören darauf! Wenn die Zahlen in dem runden Ding vor dem Lenkrad nicht höher sind als die Zahlen die auf so rot umrandeten Schildern am Straßenrand sind, dann ist das absolut kostenlos.

