22.06.2018

Neuseeland im Babyfieber Politik

Regierungschefin bekommt ein Mädchen

Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern ist Mutter geworden: Sie brachte am Donnerstag in Auckland ein Mädchen zur Welt. Die 37-Jährige teilte die Geburt auf Facebook mit, zeigte dort auch ein Foto von sich und dem Neugeborenen samt Vater Clarke Gayford, 40. „Willkommen in unserem Dorf, Kleines“, schrieb die junge Mutter weiter. Das gesunde Mädchen sei um 16.45 Uhr (Ortszeit) auf die Welt gekommen und wiege 3,31 Kilogramm. Das Baby kam mit kleiner Verspätung mehrere Tage nach dem für Sonntag angekündigten Geburtstermin. Es ist das erste Kind für Ardern und ihren Lebensgefährten. Gayford moderiert in Neuseeland eine populäre TV-Sendung über Fischen und Angeln. Er werde Vollzeit-Vater werden, kündigte Ardern an. Sie selbst will nun sechs Wochen Babypause machen und danach zurück ins Büro. (dpa)

