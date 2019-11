News: AfD-Politiker Joachim Paul in Rheinland-Pfalz abgewählt

vor 36 Min.

AfD-News aktuell: Der AfD-Abgeordnete Joachim Paul wurde in Rheinland-Pfalz als Vorsitzender des Medienausschusses abgewählt.

Update am 12. November: AfD-Politiker Joachim Paul in Rheinland-Pfalz abgewählt

Joachim Paul ist einer der prominentesten AfD-Politiker in Rheinland-Pfalz und will Landesvorsitzender werden. Nun wurde er im Landtag allerdings als Vorsitzender des Medienausschusses abgewählt. CDU, SPD, Grüne und FDP stimmten dafür.

Die Parteien werfen Paul rechtes Gedankengut vor. Er soll unter anderem einen Beitrag für eine NPD-nahe Zeitschrift verfasst haben. Der AfD-Politiker weist die Vorwürfe zurück und will seine Abwahl rechtlich prüfen lassen.

9. November: Augsburger AfD-Bürgermeisterkandidat von Parteifreund angezeigt

Der AfD-Landtagsabgeordnete Markus Bayerbach hat den Augsburger AfD-Bürgermeisterkandidaten Anderas Jurca angezeigt. Es soll dabei um Daten gehen, die Jurca offenbar von seinem früheren Dienstlaptop gelöscht hat. Bayerbach hat bestätigt, dass er Anzeige erstattet hat. Jurca arbeitete in Bayerbachs Büro im Landtag. Als er dort ausschied, löschte er die Daten auf seinem Rechner. Beim Wiederherstellen sind nun offenbar Abbildungen aufgetaucht, die den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust verharmlosen. Was für Daten genau gelöscht wurden, ist nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft prüft nun, ob eine Straftat vorliegt.

6. November: AfD-Landeschef Björn Höcke macht CDU und FDP ein Angebot

Die Thüringer AfD würde eine Minderheitsregierung aus CDU und FDP im Landtag unterstützen, wie Landeschef Björn Höcke den beiden Parteien in einem Schreiben angeboten hat. Das wäre eine Alternative zum "weiter so" des bisherigen linken Regierungsbündnisses. CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring und FDP-Landesvorsitzender Thomas Kemmerich haben beide allerdings bereits verkündet, dass sie eine Zusammenarbeit mit der AfD weiterhin ausschließen. In der CDU hatte es zuvor Stimmen gegeben, die zumindest Gespräche mit allen Parteien gefordert hatten.

5. November: "Judaslohn"-Aussage: Bundestag berät über Abwahl von Stephan Brandner

Der AfD-Abgeordnete Stephan Brandner hat Udo Lindenberg als "Judaslohn" bezeichnet, was für eine Belohnung für einen Verrat steht. Die Redensart bezieht sich auf den Jünger Judas, der laut Bibel die Festnahme von Jesus in Jerusalem ermöglicht und dafür Geld bekommen haben soll. Die Aussage wird von vielen Politikern in einem antisemitischen Zusammenhang gesehen. Gremien des Bundestages werden daher im Laufe der Woche darüber beraten, ob der Politiker als Vorsitzender des Rechtsausschusses abgewählt werden kann.

Brandner selbst schloss Konsequenzen aus und wies die Antisemitismus-Vorwürfe zurück. Sie seien absurd und dienten nur dazu, die AfD im Bundestag zu diskreditieren.

3. November: Nach "Judaslohn"-Äußerung von Stephan Brandner werden Rücktrittsforderungen laut

Der AfD-Politiker Stephan Brandner hat die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Udo Lindenberg als "Judaslohn" bezeichnet und steht nun in der Kritik. Union, SPD, FDP, Grüne und Linke forderten im Bundestag nach der Äußerung einstimmig seinen Rücktritt als Vorsitzender des Rechtsausschusses.

Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki sagte gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung, man müsse im Bundestag darüber reden, wie man es schaffe, dass Brandner als Vorsitzender des Rechtsausschusses abgewählt werden könne. Der FDP-Politiker machte klar: "Wir können als Deutscher Bundestag - als Verfassungsorgan - nicht zulassen, dass jemand die Bundesrepublik Deutschland nach außen vertritt, der sich in einer unerträglichen Weise derart antisemitisch äußert."

Der politisch aktive Sänger Udo Lindenberg hatte am Mittwoch, 30. Oktober auf Facebook seine Meinung zum Wahlergebnis in Thüringen kundgetan. In dem Beitrag hieß es unter anderem: "keine böcke auf höcke. das rechte gift, das braune gespenst. das grauen geht um im land, nicht nur an halloween. also faschos verpisst euch - keiner vermisst euch, wir wollen euch nur noch von hinten sehen."

AfD-Politiker Stephan Brandner ließ sich wenig später dazu hinreißen, die Wortmeldung des 73-jährigen Lindenberg bei Twitter zu kommentieren. "Klar, warum der gegen uns sabbert/ sabbern muß: 'Der Musiker, der vor wenigen Tagen das Bundesverdienstkreuz von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erhalten hat...' #Judaslohn", heißt es in dem Tweet. Nach heftiger Kritik wies Brandner am Samstag in einem weiteren Beitrag mit einer ganzen Reihe von Beispielen aus Plenardebatten und Presse auf den Gebrauch der Bezeichnung "Judaslohn" durch anderen Politiker hin.

Nürnberger Christkind bekommt Rückendeckung von Oberbürgermeister Maly

Nach dem rassistischen Kommentar zur Wahl des neuen Nürnberger Christkindes auf der Facebook-Seite des AfD-Kreisverbandes München Land äußerten sich am Sonntag SPD-Oberbürgermeister Ulrich Maly und Benigna Munsi in einer gemeinsamen Pressekonferenz. "Ich bin vor allem überrascht über die positive Resonanz, die ich bekomme, die vielen positiven Nachrichten", so die 17-Jährige. Stadtoberhaupt Ulrich Maly nahm Munsi in Schutz und sagte: "Man müsste lachen, wenn man nicht wüsste, dass diese Typen es ernst meinen, aber man könnte heulen über so viel Menschenfeindlichkeit."

31. Oktober: AfD postet rassistischen Beitrag zu neuem Nürnberger Christkind

Benigna Munsi ist das neue Nürnberger Christkind. Eine Jury wählte die 17-Jährige am Mittwoch für eine zweijährige Amtszeit. Einem AfD-Mitglied gefiel die Wahl der gebürtigen Nürnbergerin, deren Vater Inder ist, offenbar nicht. Auf der Facebook-Seite des Kreisverbands München Land wurde ein Bild von Munsi mit dem rassistischen Kommentar versehen: " Nürnberg hat ein neues Christkind. Eines Tages wird es uns wie den Indianern gehen." Die Anspielung auf die Ausrottung der indigenen Völker in den Vereinigten Staaten kam jedoch nicht besonders gut an.

Nachdem mehr als 1600 Nutzer sich in den Kommentaren hinter die 17-Jährige gestellt hatten, entfernte der AfD Kreisverband den Beitrag. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur erklärte die AfD-Kreisvorsitzende Christina Specht: "Solche Inhalte teile ich definitiv nicht. Ich möchte mich im Namen des Kreisverbands bei Frau Munsi entschuldigen. Wir finden, dass sie ein sehr gutes Christkind für Nürnberg sein wird." Ein Redakteur des Kreisverbands München Land habe den Beitrag eigenmächtig veröffentlicht und sei inzwischen zurückgetreten, so Specht. Nach dem Vorfall gilt der Vorsitzenden zufolge für das Posting in sozialen Netzwerken künftig das Vier-Augen-Prinzip.

CSU-Politiker Florian Hahn teilte ein Bildschirmfoto des Beitrags auf Twitter und schrieb dazu: "Hier zeigt die #AfD wieder ihr wahres Gesicht! Genau mit dieser Art des #Rassismus und #Antisemitismus entsteht der Nährboden für Vorfälle wie #Halle! Schämt Euch! Ihr seid weder christlich noch bürgerlich! "

30. Oktober: Bernd Lucke will heute wieder Vorlesung an Uni Hamburg halten

Klappt es beim dritten Versuch? Nachdem AfD-Mitbegründer Bernd Lucke als Wirtschaftsprofessor an die Universität Hamburg zurückgekehrt war, musste er seine ersten beiden Vorlesungen abbrechen. Linke Demonstranten hatten die Veranstaltung gestört und Lucke bedrängt.

Beim dritten Mal wird die Vorlesung heute besonders geschützt und soll damit ohne Störungen ablaufen. Rund 300 Studierende besuchen die Veranstaltung. Sie ist eine Pflichtveranstaltung im Fach Volkswirtschaft.

Lucke hatte in einem von Der Zeit moderierten Streitgespräch die Hamburger Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank von den Gründen aufgefordert, ein Disziplinarverfahren gegen ihn einzuleiten. Damit wolle er seine Verfassungstreue beweisen.

28. Oktober 2019: AfD legt bei Thüringen-Wahl kräftig zu

Um Mitternacht wurde das vorläufige Endergebnis der Landtagswahl 2019 in Thüringen veröffentlicht. Die AfD kommt auf ein Ergebnis von 23,4 Prozent. Damit wurde sie die zweitstärkste Kraft nach der Linkspartei und gewann im Vergleich zur letzten Thüringen-Wahl (10,6 Prozent) deutlich hinzu. CDU und SPD stürzten hingegen ab.

Das ist das Wahlergebnis in Thüringen:

Linke: 31,0 (2014: 28,2 Prozent)

(2014: 28,2 Prozent) CDU : 21,8 (33,5)

(33,5) AfD : 23,4 (10,6)

(10,6) SPD : 8,2 (12,4)

(12,4) Grüne: 5,2 (5,7)

(5,7) FDP : 5,0 (2,5)

(2,5) Andere: 5,4

27. Oktober 2019: Welches Wahlergebnis holt die AfD heute in Thüringen?

Umfragen sehen die AfD bei der Thüringen-Wahl bei klar über 20 Prozent und ein ganze Stück hinter der Linkspartei. Laut einer Civey-Umfrage für den Spiegel könnte die Partei mit 23,2 Prozent zweitstärkste Kraft werden, das aktuelle ZDF-Politbarometer sah die Alternative für Deutschland hingegen hinter der CDU auf Platz 3.

24. Oktober: AfD-Antrag löst heftigen Streit im Bundestag aus

Die AfD hat am Donnerstag im Bundestag beantragt, die Tagesordnung zu ändern und erneut über ihren Kandidaten für das Amt des Bundestagsvizepräsidenten abstimmen zu lassen. Paul Viktor Podolay war schon im September im ersten Wahlgang gescheitert. Davor waren schon drei andere Kandidaten der AfD jeweils dreimal durchgefallen. Der Antrag der AfD am Donnerstag wurde abgelehnt - was einen heftigen Streit ausgelöste.

Bernd Baumann von der AfD warf den anderen Parteien politische Willkür vor. Marco Buschmann von der FDP kritisierte im Gegenzug die Alternative für Deutschland für die Ankündigung, das Parlament mit Wahlanträgen fluten zu wollen.

Am Ende bekam die AfD-Abgeordnete Beatrix von Storch einen Ordnungsruf. Sie hatte FDP-Politiker Buschmann in dem Streit bei einem Zwischenruf als "Terroristen" bezeichnet.

23. Oktober: Landtagswahl in Thüringen: AfD in Umfrage zweitstärkste Kraft

Die AfD wird bei der Landtagswahl in Thüringen am 27. Oktober im Vergleich zu 2014 wohl stark zulegen. In einer aktuellen Civey-Umfrage für den Spiegel kommt die Partei mit Spitzenkandidat Björn Höcke auf 23,2 Prozent. Nur die Linke mit 30,2 Prozent liegt davor. Die CDU landet mit 22,9 Prozent auf dem dritten Platz. 2014 hatte die AfD 10,6 Prozent in Thüringen geholt.

Sollten sich die Ergebnisse der Umfrage bewahrheiten, hätten Linke, SPD und Grüne keine Mehrheit mehr. Thüringen könnten damit schwierige Koalitionsverhandlungen bevorstehen.

Wieder Vorlesung von AfD-Mitbegründer Bernd Lucke gestört

Vor einer Woche ist Bernd Lucke als Wirtschaftsprofessor an die Universität Hamburg zurückgekehrt. Schon bei seiner ersten Vorlesung hatten linke Demonstranten die Veranstaltung gestört, Lucke beschimpft und ihn körperlich bedrängt.

Nun gab es eine Woche später einen ähnlichen Vorfall. Ein Augenzeuge sprach von zehn bis 15 linken Demonstranten, die Sprüche wie "Kein Recht auf Nazipropaganda" skandiert haben sollen. Lucke brach die Vorlesung daraufhin ab.

22. Oktober 2019: AfD im Bundestag will Ende der Russland-Sanktionen

Die AfD im Bundestag hat ein Ende der Sanktionen gegen Russland verlangt. Diese Politik sei gescheitert und stehe einer Lösungen für den Ukraine-Konflikt im Weg. Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer Bernd Baumann sagte, dass die Sanktionen der deutschen Wirtschaft und den vorher guten Beziehungen zu Russland geschadet hätten.

Die EU hat wegen der Annexion der Krim Sanktionen gegen Russland verhängt. Im Dezember sollen diese verlängert werden. Die AfD forderte die Bundesregierung nun dazu auf, gegen diese Verlängerung zu stimmen.

Nachrichten und Neuigkeiten zur Alternative für Deutschland: AfD-News in unserem Blog

In diesem News-Blog lesen Sie immer aktuell die Neuigkeiten und Nachrichten zur AfD. Die Alternative für Deutschland wurde im Jahr 2013 als EU-skeptische Partei gegründet. Sie wandelte sich im Laufe der Jahre in eine rechtspopulistische Partei, die vor allem die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung kritisiert. Die Partei steht immer wieder in der Kritik, da sie teilweise auch Mitglieder hat, die rechtsextreme Positionen vertreten.

Bei der Bundestagswahl 2017 hatte die AfD ein Ergebnis von 12,6 Prozent geholt und war damit in den Bundestag eingezogen. Bei den vergangenen Landtagswahlen in Ostdeutschland holte sie noch bessere Ergebnisse.

Die Vorsitzenden der Partei sind aktuell Jörg Meuthen und Alexander Gauland. Alle Neuigkeiten zur AfD und ihren Politikern lesen Sie in unserem News-Blog. (dpa, AZ)

