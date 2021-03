13:24 Uhr

Niederlage für Puigdemont: EU-Parlament hebt Immunität auf

Das EU-Parlament hat die Immunität des katalanischen Separatistenführers Carles Puigdemont aufgehoben. Wird der Ex-Regierungschef nun an Spanien ausgeliefert?

Von Ralph Schulze

Rückschlag für den katalanischen Separatistenführer Carles Puigdemont, der 2017 vor der spanischen Justiz nach Belgien flüchtete: Das EU-Parlament hob nun seine Abgeordnetenimmunität auf. Damit kann Spanien das internationale Haft- und Auslieferungsgesuch, das seit Puigdemonts Wahl zum EU-Parlamentarierer in 2019 ruht, wieder aktivieren. Puigdemont, der von Spaniens Justiz der Aufruhr und Veruntreuung öffentlicher Gelder beschuldigt wird, gibt jedoch nicht auf und will vor den Europäischen Gerichtshof ziehen.

Puigdemont will vor den Europäischen Gerichtshof ziehen

Noch kurz vor der Abstimmung hatte Puigdemont, der bis 2017 als katalanischer Regierungschef amtierte, an das EU-Parlament per Twitter appelliert: Bei diesem Votum gehe es nicht nur um seinen Kopf, sondern auch um grundsätzliche Werte wie etwa „die Idee der Demokratie“. Doch die große Mehrheit der Parlamentarier sah dies anders: 400 Abgeordnete votierten in geheimer Abstimmung für die Aufhebung von Puigdemonts Immunität, 248 stimmten dagegen, 45 enthielten sich.

Die Ja-Stimmen kamen vor allem von den beiden größten Fraktionen, den Sozialdemokraten und den Christdemokraten; aber auch vom drittgrößten Block, den Liberalen. Die meisten Nein-Stimmen kamen von den Grünen, den europäischen Regionalparteien und der linken Fraktion.

Zugleich hob das EU-Parlament auch die Immunität von zwei weiteren katalanischen Separatistenführern auf, die 2019 ebenfalls mit Puigdemont in die europäische Kammer als Abgeordnete einzogen. Dabei handelt es sich um den früheren katalanischen Gesundheitsminister Toni Comín und um Ex-Bildungsministerin Clara Ponsatí. Die beiden werden ebenfalls von Spaniens Justiz wegen illegaler Aktivitäten im Zuge des katalanischen Unabhängigkeitskampfes von der spanischen Justiz gesucht.

Illegale Unabhängigkeitsschritte: Neun Politiker wurden 2019 verurteilt

Spaniens Oberster Gerichtshof wirft der früheren Puigdemont-Regierung vor, im Jahr 2017 ein gesetzeswidriges Unabhängigkeitsreferendum organisiert und damit gewalttätige Auseinandersetzungen in der zu Spanien gehörenden Region Katalonien provoziert zu haben. Die Unabhängigkeitsabstimmung war damals von Spaniens Verfassungsgericht untersagt worden, weil die Abspaltung eines Territoriums nach dem spanischen Grundgesetz nicht erlaubt ist. Die Puigdemont-Führung hatte sich davon nicht abhalten lassen. Als die Polizei am Abstimmungstag mit Knüppeln anrückte, um das Referendum zu stoppen, war es zu schweren Auseinandersetzungen gekommen.

Der ehemalige katalanische Vizepräsident Oriol Junqueras wurde 2019 zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Bild: Paul White/AP, dpa (Archiv)

Puigdemonts damaliger Vize-Regierungschef, Oriol Junqueras, hatte sich nach diesen Vorfällen der Justiz gestellt. Er und acht weitere Unabhängigkeitspolitiker waren 2019 zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Inzwischen befinden sich die Verurteilten aber im offenen Strafvollzug und müssen nur noch zum Schlafen in die Zelle.

Puigdemont, der als Gehirn der damaligen illegalen Unabhängigkeitsschritte gilt, muss bei seiner Auslieferung an Spanien ebenfalls mit einer Verurteilung rechnen. Doch ob er wirklich jemals von den belgischen Behörden an Madrid übergeben wird, steht in den Sternen. Belgien, wo es unter der flämischen Bevölkerung große Sympathien für separatistische Bestrebungen gibt, zeigte sich bisher wenig kooperativ.

Puigdemont muss bei Auslieferung an Spanien mit Verurteilung rechnen

Die belgische Justiz hat in der Vergangenheit sämtliche Bitten Spaniens, katalanische Separatisten auszuliefern, aus verschiedenen Gründen abgeschmettert. Entweder weil die spanischen Beschuldigungen in Belgien keinen Straftatbestand darstellen. Oder auch, weil die belgischen Richter die Auslieferungsgesuche wegen Formfehlern zurückwiesen.

Puigdemonts Anwälte kündigten bereits an, dass sie auch weiterhin alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen werden, um eine Auslieferung der katalanischen Separatisten zu verhindern. Notfalls wollen sie bis vor den Europäischen Gerichtshof ziehen. Eine schnelle Entscheidung ist also nicht zu erwarten. Übrigens: Auch Spaniens Oberster Gerichtshof denkt daran, das EU-Gericht wegen des belgischen Widerstandes gegen die europäischen Auslieferungsgesuche anzurufen. Der Rechtsstreit kann sich somit noch Jahre hinziehen.

23 Bilder Die Katalonien-Krise in Bildern: Wie es soweit kommen konnte Bild: Marta Perez/EPA, dpa

Spaniens Außenministerin Arancha González Laya feierte unterdessen die Entscheidung des EU-Parlamentes. Das Brüsseler Votum habe klargestellt, dass sich auch ein EU-Abgeordneter nicht davor drücken könne, sich wegen mutmaßlicher Rechtsverstöße in seinem Heimatland der dortigen Justiz zu stellen. Damit werde anerkannt, dass Spanien ein Rechtsstaat sei. Zudem bekräftigte sie, dass Madrid kein Interesse an einer Konfrontation mit Katalonien habe: „Die Staatsregierung hat die Hand ausgestreckt, um auf dem Weg des Dialogs eine Lösung zu suchen.“

Doch die Freude über die Entscheidung des EU-Parlamentes wurde in Madrid durch Streit in der spanischen Regierung getrübt, die aus den sozialdemokratisch orientierten Sozialisten von Premier Pedro Sánchez und der Linkspartei Podemos besteht: Denn die spanischen Sozialisten votierten in Brüssel für das Ende der Immunität von Puigdemont & Co, die europäischen Podemos-Vertreter stimmten derweil dagegen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen